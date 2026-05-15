貓咪通宵掃蕩鼠患將戰利品曬門口　主人震撼：牠一直深藏不露(有片)

近月不少地區都傳出有鼠患問題，也讓不少飼主開始發現「家裡的貓，其實真的有上班」。早前有飼主分享，他的貓咪平日看起來懶洋洋，詎料某夜突然展現獵殺本能，竟然在家門外大曬「戰利品」——27隻老鼠，驚人戰果震撼飼主與一眾網民。

綜合報道，相關影片於本月3日被轉載於社交平台Instagram(IG)，隨即被瘋傳。網上影片顯示，一隻三色貓在趴在地上，不時左顧右盼，對任何風吹草動十分警覺；牠的前方卻放著大大小小合共27隻老鼠屍體，畫面非常震撼。但未有交代地點及時間。牠的飼主表示，原本只是覺得最近家裡偶爾有細碎聲音，無特別在意，詎料貓咪一直深藏不露，早就靜靜進入備戰狀態。那一夜，牠幾乎沒有睡，來回巡視各個角落，像是在執行「除鼠任務」，隔天成果直接擺在眼前，讓人又驚又佩服。