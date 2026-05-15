中國男子破壞機場電子閘口　終身被泰國列入黑名單

泰國邊境部門公布，拘捕了一名30歲的中國籍的男遊客，他因為周三（13日）於蘇凡納布機場的電子出境閘口前，大力敲打儀器，並用腳踢開一道門，其後天侮辱執法人員，被當局拘捕及起訴，同時將男子永久列入黑名單，他將終身不能入境泰國。

泰國入境部門周四公布，一名30歲的中國籍男子鄭利偉（Liwei Zheng，音譯），在星期三下午2時左右，於蘇凡納布機場出境期間，破壞電子通道的閘門。男子原定從泰國曼谷乘座廉航春秋航空返回上海。根據泰國指出，鄭男在進入自助通道後，未有依系統指示，錯誤地將登機證放在護照掃描器上，導致機器未能識別，因此閘門仍然關閉。鄭男之後惱羞成怒，用腳踢開機門，導致閘口損壞，而他之後再試，又錯誤地放置護照，再一次未能識別後，他又踢多次閘門，試圖強行通過。泰國的邊防人員於是上前截查，但鄭男卻繼續以中文及英文去辱罵邊防人員，並對人員人身攻擊。