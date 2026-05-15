日本青森市中心大廈內現熊蹤　上月6宗襲擊個案

日本熊禍今年未有減退，根據環境省公布，上月份全國已發生6宗熊隻襲擊人類的事件，當中有1人死亡。而今日（15日）在青森市內的一幢商業大樓，就發現有熊隻在大堂出沒，當局其後派出獵人獵殺。而富山縣就有熊襲擊人的事件發生，福島縣一間小學附近有熊，學生需要疏散。

日本環境省今日公布，在上月全日本有至少6人被熊襲擊，當中1人死亡，這是日本首次在4月份有人於本州被熊襲擊致死。按照地域劃分，熊襲擊的地方從最北的北海道至到日本海沿岸的富山縣，其中岩手及福島縣各2人遇襲，在岩手縣的事件導致1名女性死亡。環境省指，這是自2006年有記錄以來，首次在4月份有人於本州遇襲喪生。該部門上月的一份報告，分析過去3年的熊襲擊個案，事故發現多在人人類居住地方，並且在日常生活中最易發生事故。當局提醒公眾保持警剔，又指在秋季出現大量目擊熊出沒事件後，春季的事件也同樣會增加。