日本青森市中心大廈內現熊蹤　上月6宗襲擊個案

日本熊禍今年未有減退，根據環境省公布，上月份全國已發生6宗熊隻襲擊人類的事件，當中有1人死亡。而今日（15日）在青森市內的一幢商業大樓，就發現有熊隻在大堂出沒，當局其後派出獵人獵殺。而富山縣就有熊襲擊人的事件發生，福島縣一間小學附近有熊，學生需要疏散。
日本環境省今日公布，在上月全日本有至少6人被熊襲擊，當中1人死亡，這是日本首次在4月份有人於本州被熊襲擊致死。按照地域劃分，熊襲擊的地方從最北的北海道至到日本海沿岸的富山縣，其中岩手及福島縣各2人遇襲，在岩手縣的事件導致1名女性死亡。環境省指，這是自2006年有記錄以來，首次在4月份有人於本州遇襲喪生。該部門上月的一份報告，分析過去3年的熊襲擊個案，事故發現多在人人類居住地方，並且在日常生活中最易發生事故。當局提醒公眾保持警剔，又指在秋季出現大量目擊熊出沒事件後，春季的事件也同樣會增加。
疑幼熊闖大樓母親未見蹤影
就在今日，全日本多處出現熊目擊甚至襲擊事故。在青森市，下午3時半在鬧市的一幢大廈發現一頭熊。當地的環境保護課指是一頭熊闖入了大廈，而有消息指當地是發現一對熊母子出沒。目擊者指，相信發現的可能只是一頭幼熊，意味母熊仍在某處。因此當局在附近已拉起封鎖線，並設置陷阱等準備捕捉熊隻。至傍晚現場出現槍聲，並確定已將熊射殺。
在福島縣的喜多方市，亦有目擊有熊出現在當地松山小學的附近，學校及市政府緊急採取行動保護學生。據媒體報道，在上午5時有人見到有熊出現在住宅區，之後上午7時半再發現熊去到小學的體育館附近，有學校職員見到熊一度走入學校範圍，之後離開。因此學校採取措施保護學生。另外富山縣在星期四下午，在當地名勝「瀑布步道」附近先有一名男子遇襲後受傷，臉部及手部流血送院，而之後另一名女子在附近亦遇襲，腿部及腰部受傷，由家人將她送往院。