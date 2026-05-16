三星電子工會拒談判　罷工恐致萬億圜損失挫南韓經濟

南韓晶片大廠三星電子工會15日表示，儘管公司提議無條件恢復薪資談判，21日仍率逾5萬名員工罷工長達18天，消息一出，三星股價盤中一度重挫9.3%。 《路透社》報道，工會指出，罷工將自21日開始，為期18天，並強調：「我們仍致力於原定罷工計劃。」 21日起5萬人展開罷工 報道表示，這次勞資衝突源於薪資與獎金制度談判破局，由政府斡旋的協商本周正式破裂，使市場對這家全球最大記憶體晶片製造商的生產前景產生疑慮。公司方面呼籲重啟談判，表示將以「開放態度」持續協商。

受罷工風波影響，三星股價盤中一度下跌9.3%，分析師指出，市場擔憂若罷工成真，將影響訂單交付能力。工會警告，可能有超過5萬名員工參與罷工，主因是不滿與競爭對手SK海力士（SK Hynix）在獎金制度上的差距。工會同時表示，願意在6月7日後恢復談判，但前提是公司提出具體方案。

損失恐達31萬億韓圜 南韓政府高度關注事態發展，產業部長表示，罷工將對經濟造成「無法挽回的損害」。南韓總統府青瓦台也指出，希望罷工能避免發生，但目前尚未啟動緊急仲裁機制。 報道表示，根據摩根大通（JPMorgan）預估，若罷工全面爆發，三星營業利益損失恐達21萬億至31萬億韓圜（約1,100億至1,623億港元），銷售損失約4.5萬億韓圜（約236億港元）。 文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章