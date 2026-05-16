特朗普訪華後與高市早苗通電　談中國經濟與安全問題

美國總統特朗普與日本首相高市早苗進行電話會談，雙方重申美日同盟關係，但未涉及台灣議題。日本政府於當地時間15日透過X公布此訊息。
高市早苗隨後親自向媒體說明談話內容，強調雙方再次確認將持續就印太區域議題保持密切溝通。她指出，與特朗普討論了涉及中國的經濟與安全問題，但並未進一步透露具體細節。當媒體追問是否觸及台灣相關議題時，高市則未正面回應。
G7峰會期間正式會面
此次通話時機特殊，特朗普稍早才剛結束訪中行程，與中國領導人習近平討論貿易與能源問題。隨即與日本領導人進行安全對話，反映華府正同步維持對北京的競爭態勢與對盟友的協調策略。綜合路透社及日本NHK報道，日本內閣官房長官透過X公布消息。
高市早苗也透露，她與特朗普確認，雙方將於下月舉行的七大工業國集團（G7）峰會期間正式會面，屆時預料將進一步討論印太安全、經濟合作以及區域局勢等議題。
印太局勢持續升溫
本次通話正值印太局勢持續升溫之際。近月來，美中競爭從科技、貿易到區域安全全面趨緊，日本則被視為美國在亞洲最重要的盟邦。
分析人士指出，高市與特朗普此時通話，除了展現東京與華府維持緊密協調，也反映日本政府正試圖在美中競爭升高背景下，強化與美國的戰略合作。在解放軍軍事活動頻繁、東海與台海局勢持續敏感的情況下，美日同盟仍被東京視為安全政策核心。
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