特朗普訪華後與高市早苗通電　談中國經濟與安全問題

美國總統特朗普與日本首相高市早苗進行電話會談，雙方重申美日同盟關係，但未涉及台灣議題。日本政府於當地時間15日透過X公布此訊息。

高市早苗隨後親自向媒體說明談話內容，強調雙方再次確認將持續就印太區域議題保持密切溝通。她指出，與特朗普討論了涉及中國的經濟與安全問題，但並未進一步透露具體細節。當媒體追問是否觸及台灣相關議題時，高市則未正面回應。

G7峰會期間正式會面

此次通話時機特殊，特朗普稍早才剛結束訪中行程，與中國領導人習近平討論貿易與能源問題。隨即與日本領導人進行安全對話，反映華府正同步維持對北京的競爭態勢與對盟友的協調策略。綜合路透社及日本NHK報道，日本內閣官房長官透過X公布消息。