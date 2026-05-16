伊朗局勢｜特朗普：美軍放行3艘中國油輪通過霍爾木茲海峽

美國總統特朗普表示，美方本周稍早允許3艘載有伊朗石油的中國油輪，通過霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）。
伊：約30艘船通過海峽
美國《CNN》報道，特朗普（Donald Trump）在接受美國《霍士新聞》（Fox News）訪問時指出：「這些油輪之所以能通過，是因為我們允許這件事發生。」他並補充，相關船隻是在他出訪北京、與國家主席習近平會面前，就已獲准離開該水道。
報道表示，伊朗近期已對霍爾木茲海峽的商業航運，設下限制，宣布船隻必須支付過境費才能通行；而美方則對伊朗港口採取封鎖措施，雙方對峙升溫。根據伊朗官媒指出，自13日晚間以來，已有約30艘船隻、其中至少包括1艘中國船隻，通過海峽，並強調這些通行「是在伊朗允許下進行」。
必須與伊朗海軍協調
此外，《路透社》報道，伊朗外長阿拉格齊（Abbas Araghchi）15日表示，德黑蘭「不信任」美國，只有當華盛頓「認真對待」此事，伊朗才有興趣與華盛頓進行談判。
報道指出，與此同時，美伊結束戰爭的談判，仍處於停滯狀態。阿拉格齊重申，除與德黑蘭「交戰」的船隻外，所有船隻均可通過霍爾木茲海峽，但必須與伊朗海軍協調。
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