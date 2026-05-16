伊朗局勢｜特朗普：美軍放行3艘中國油輪通過霍爾木茲海峽

美國總統特朗普15日結束北京訪問，在返美的空軍一號上回應媒體提問。 （圖／路透社）

美國總統特朗普表示，美方本周稍早允許3艘載有伊朗石油的中國油輪，通過霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）。

伊：約30艘船通過海峽

美國《CNN》報道，特朗普（Donald Trump）在接受美國《霍士新聞》（Fox News）訪問時指出：「這些油輪之所以能通過，是因為我們允許這件事發生。」他並補充，相關船隻是在他出訪北京、與國家主席習近平會面前，就已獲准離開該水道。

報道表示，伊朗近期已對霍爾木茲海峽的商業航運，設下限制，宣布船隻必須支付過境費才能通行；而美方則對伊朗港口採取封鎖措施，雙方對峙升溫。根據伊朗官媒指出，自13日晚間以來，已有約30艘船隻、其中至少包括1艘中國船隻，通過海峽，並強調這些通行「是在伊朗允許下進行」。