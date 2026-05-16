伊朗局勢｜特朗普：中期選舉不影響決策　伊絕不可擁核武

美國總統特朗普表示，與伊朗情勢、能源價格變動等議題，將比選區重劃更大程度影響共和黨在期中選舉的表現，他並坦言，目前選情「充滿不確定性」。

「迅速在伊朗取得勝利」

特朗普（Donald Trump）在接受《霍士新聞》「Special Report」專訪時指出，外界關注多州重新劃分國會選區對共和黨的助益，但他認為影響有限：「這有幫助，我的意思是，我不知道這是否會成為決定性因素。」

相較之下，他強調對伊朗的戰事進展更具關鍵性：「我認為更大的差別在於，如果我能迅速在伊朗取得勝利，而不是拖到選舉之後。」但他同時表示：「不過，我不會讓選舉來決定我們對伊朗的行動，因為他們不能擁有核武。」