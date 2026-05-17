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國際
出版：2026-May-17 10:15
更新：2026-May-17 10:15

特朗普涉放寬輝達晶片售華前掃貨　被批「總統級腐敗」

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美國總統特朗普。（圖／路透社）

美國總統特朗普。（圖／路透社）

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《福布斯》雜誌15日披露，美國總統特朗普於今年首季度大規模投資股票，金額高達2.2億至7.5億美元（約17.2億至58.8億港元），且在美方放行輝達特定晶片銷往中國前夕，大舉購入，再度引發內線交易與利益衝突疑雲。

「強大作戰能力」

報道指出，根據揭露資料，特朗普（Donald Trump）擴大投資甲骨文（Oracle）、微軟（Microsoft）、輝達（Nvidia）、Meta、亞馬遜（Amazon）、蘋果（Apple）與Alphabet等科技巨頭，每一筆皆在100萬至500萬美元（約783萬至3,916萬港元）。

其中最受爭議的莫過於對輝達的投資，報道稱，在美方放行輝達特定晶片銷往中國市場前夕，特朗普的該筆投資便已入帳。此外，特朗普在「真實社交」（Truth Social）公開盛讚軟件公司「Palantir」，擁有「強大作戰能力」，在此之前，他也買入價值數十萬美元該公司股票。

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Cut 1778829006 a2pWuQy 習近平與特朗普在中南海進行小範圍交流。（圖／新華社） 習近平與特朗普在中南海進行小範圍交流。（圖／新華社） 習近平與特朗普在中南海進行小範圍交流。（圖／新華社） 習近平與特朗普在中南海進行小範圍交流。（圖／新華社） 習近平與特朗普在中南海進行小範圍交流。（圖／新華社） 國家主席習近平陪同美國總統特朗普，漫步於中南海園林之中。（圖／新華社）

稱資產由「保密信托」打理

民主黨重量級參議員禾倫（Elizabeth Warren）痛批，特朗普帶領輝達執行長黃仁勳一同出訪北京，甚至遊說中國國家主席習近平購買晶片，簡直是「總統級的腐敗，這是一場國家安全災難。」

面對指控，特朗普次子艾力克·特朗普（Eric Trump）在X上回擊，強調家族資產均由「保密信托」（Blind Trust）打理：「若暗示有任何特朗普家族成員在主導個別股票的買賣，那絕對是公然的謊言與錯誤。」 儘管爭議纏身，特朗普的總資產截至15日已飆升至62億美元（約486億港元）。

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文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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