特朗普涉放寬輝達晶片售華前掃貨　被批「總統級腐敗」

《福布斯》雜誌15日披露，美國總統特朗普於今年首季度大規模投資股票，金額高達2.2億至7.5億美元（約17.2億至58.8億港元），且在美方放行輝達特定晶片銷往中國前夕，大舉購入，再度引發內線交易與利益衝突疑雲。

「強大作戰能力」

報道指出，根據揭露資料，特朗普（Donald Trump）擴大投資甲骨文（Oracle）、微軟（Microsoft）、輝達（Nvidia）、Meta、亞馬遜（Amazon）、蘋果（Apple）與Alphabet等科技巨頭，每一筆皆在100萬至500萬美元（約783萬至3,916萬港元）。

其中最受爭議的莫過於對輝達的投資，報道稱，在美方放行輝達特定晶片銷往中國市場前夕，特朗普的該筆投資便已入帳。此外，特朗普在「真實社交」（Truth Social）公開盛讚軟件公司「Palantir」，擁有「強大作戰能力」，在此之前，他也買入價值數十萬美元該公司股票。