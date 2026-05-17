海地幫派夜襲村莊　武裝份子疑持台製T65突擊步槍

海地阿蒂博尼特（Artibonite）地區一處村莊15日晚間遭武裝幫派突襲，多棟民宅在夜色中遭縱火焚燒，居民倉皇逃離。流出的現場影片顯示，多名持槍男子在火光中行動，其中一人手持台灣聯勤生產的T65突擊步槍，引發外界關注武器來源，可能經由警方流失或非法軍火管道取得，也凸顯海地治安持續惡化。

《海地時報》指出，阿蒂博尼特近年已成為海地首都太子港以外最嚴重的暴力熱區。隸屬切里齊耶（Jimmy “Barbecue” Chérizier）領導「Viv Ansanm」聯盟的Gran Grif幫派，3月底曾在Jean-Denis村發動大規模攻擊，造成至少70人死亡、30多人受傷，並燒毀超過50間房屋，數千居民被迫逃離。