海地幫派夜襲村莊　武裝份子疑持台製T65突擊步槍

海地阿蒂博尼特（Artibonite）地區一處村莊15日晚間遭武裝幫派突襲，多棟民宅在夜色中遭縱火焚燒，居民倉皇逃離。流出的現場影片顯示，多名持槍男子在火光中行動，其中一人手持台灣聯勤生產的T65突擊步槍，引發外界關注武器來源，可能經由警方流失或非法軍火管道取得，也凸顯海地治安持續惡化。
《海地時報》指出，阿蒂博尼特近年已成為海地首都太子港以外最嚴重的暴力熱區。隸屬切里齊耶（Jimmy “Barbecue” Chérizier）領導「Viv Ansanm」聯盟的Gran Grif幫派，3月底曾在Jean-Denis村發動大規模攻擊，造成至少70人死亡、30多人受傷，並燒毀超過50間房屋，數千居民被迫逃離。
掌控太子港90%範圍
報道指出，幫派勢力正從太子港向農村快速擴張，透過縱火、綁架與勒索控制地盤。聯合國估計，目前幫派已掌控太子港都會區80%至90%範圍，農村暴力事件也同步增加。
儘管國際支持的「幫派鎮壓部隊」已開始部署，但地方居民仍批評政府與警方反應遲緩，無法有效阻止接連發生的夜襲事件。
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#Haiti 🇭🇹: Several Haitian gangs raided a village in #Latibonit (Artibonite) and burned down the houses.— War Noir (@war_noir) May 15, 2026
A gang member notably seems to carrying a rare #Taiwan-made 🇹🇼 “T65” assault rifle (T65突擊步槍) —likely captured from Haitian Police. pic.twitter.com/vzp8v9RmgP