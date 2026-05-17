馬爾代夫潛水意外1死4失蹤　軍方搜救員疑罹減壓症身亡

馬爾代夫當局16日宣布，暫停搜尋在海底洞穴失蹤的4名意大利潛水員，原因是一名參與搜救行動的馬爾代夫軍方潛水員在任務中不幸身亡，使潛水悲劇死亡人數進一步攀升。

根據馬爾代夫政府與意大利外交部消息，5名意大利潛水員日前在瓦夫環礁（Vaavu Atoll）一處約50米深的海底洞穴進行潛水時失聯。該深度遠超過馬爾代夫規定的30米休閒潛水上限。

遠超過30米休閒潛水上限

搜救人員已於15日尋獲其中1名潛水員遺體，其餘4人推測仍受困於洞穴深處。由於海況惡劣、水下環境複雜，加上海底洞穴內部由多個相連空間組成，搜救工作難度極高。