馬爾代夫潛水意外1死4失蹤　軍方搜救員疑罹減壓症身亡

馬爾代夫當局16日宣布，暫停搜尋在海底洞穴失蹤的4名意大利潛水員，原因是一名參與搜救行動的馬爾代夫軍方潛水員在任務中不幸身亡，使潛水悲劇死亡人數進一步攀升。
根據馬爾代夫政府與意大利外交部消息，5名意大利潛水員日前在瓦夫環礁（Vaavu Atoll）一處約50米深的海底洞穴進行潛水時失聯。該深度遠超過馬爾代夫規定的30米休閒潛水上限。
遠超過30米休閒潛水上限
搜救人員已於15日尋獲其中1名潛水員遺體，其餘4人推測仍受困於洞穴深處。由於海況惡劣、水下環境複雜，加上海底洞穴內部由多個相連空間組成，搜救工作難度極高。
然而，在執行高風險搜救任務期間，馬爾代夫國防軍潛水員馬胡迪（Mohamed Mahudhee）因疑似減壓症送醫後不治身亡，當局因此宣布暫停行動，等待來自芬蘭、具有深海與洞穴潛水專業經驗的技術團隊抵達後，再重新評估搜救方案。
此次深潛屬私人行程
罹難的意大利潛水員中，包括知名海洋生態學教授蒙特法爾科內（Monica Montefalcone）、她的女兒索馬卡爾（Giorgia Sommacal），以及數名海洋研究人員。部分成員原本赴馬爾代夫進行海洋與氣候研究，但相關單位表示，此次深潛屬私人行程，並未獲正式授權。
此外，涉事潛水船「約克公爵號」（Duke of York）的營運執照已遭馬爾代夫政府暫停，當局正調查事故原因，包括是否涉及違反潛水安全規範、氧氣中毒或其他技術問題。
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