馬爾代夫潛水海洋生物學家失蹤　行前籲觀察海底世界

在馬爾代夫潛水意外中失蹤的意大利海洋生物學家蒙特法爾科內（Monica Montefalcone）生前最後留言近日曝光，她在事故發生前數小時，仍向同事表達對海洋探索的熱情，令人不勝唏噓。

現年51歲的蒙特法爾科內是意大利熱那亞大學（University of Genoa）知名海洋生態學者，也是氣候變遷研究專家。她日前與22歲女兒喬治婭（Giorgia Sommacal）及多名研究人員前往馬爾代夫，原本是為了研究熱帶海洋生態與氣候變遷影響。

22歲女兒同告失蹤

根據意大利媒體報道，蒙特法爾科內在事故前一晚約10時15分，曾傳訊息給同事寫道：「觀察海底世界是非常重要的，無論是親眼所見，還是透過機械人的鏡頭。」這段話如今成為她生前最後公開留下的訊息，也被外界視為她畢生投入海洋研究的縮影。