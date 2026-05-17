馬爾代夫潛水海洋生物學家失蹤　行前籲觀察海底世界

在馬爾代夫潛水意外中失蹤的意大利海洋生物學家蒙特法爾科內（Monica Montefalcone）生前最後留言近日曝光，她在事故發生前數小時，仍向同事表達對海洋探索的熱情，令人不勝唏噓。
現年51歲的蒙特法爾科內是意大利熱那亞大學（University of Genoa）知名海洋生態學者，也是氣候變遷研究專家。她日前與22歲女兒喬治婭（Giorgia Sommacal）及多名研究人員前往馬爾代夫，原本是為了研究熱帶海洋生態與氣候變遷影響。
22歲女兒同告失蹤
根據意大利媒體報道，蒙特法爾科內在事故前一晚約10時15分，曾傳訊息給同事寫道：「觀察海底世界是非常重要的，無論是親眼所見，還是透過機械人的鏡頭。」這段話如今成為她生前最後公開留下的訊息，也被外界視為她畢生投入海洋研究的縮影。
事故發生於馬爾代夫瓦夫環礁（Vaavu Atoll）一處深海洞穴。5名意大利潛水員於15日進行深潛後失聯，潛水深度約達50米，遠超過馬爾代夫規定的30米休閒潛水限制。當局認為，他們可能受困於由三個相連空間構成的海底洞穴內。
目前僅尋獲44歲潛水教練貝內代蒂（Gianluca Benedetti）的遺體，其餘4人仍未打撈成功。搜救期間，一名參與行動的馬爾代夫軍方潛水員馬胡迪（Mohamed Mahudhee）疑因減壓症身亡，使事件更加悲痛。
擁超過5000次潛水經驗
蒙特法爾科內的丈夫索馬卡爾（Carlo Sommacal）受訪時表示，妻子擁有超過5,000次潛水經驗，「她是世界上最優秀的潛水員之一」，絕不會魯莽行事，更不可能讓女兒陷入危險。他認為水下應該發生了某種突發狀況。
馬爾代夫政府目前已暫停涉事潛水船「約克公爵號」（Duke of York）營運執照，並針對事故原因展開調查，包括是否違規深潛、天候因素、氧氣中毒或洞穴迷航等可能性。
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