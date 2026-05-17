意大利男揸車亂撞又斬人釀8傷　曾接受精神疾病治療

義大利一輛汽車衝撞行人，造成多人受傷。（圖／路透）

意大利北部城市摩德納（Modena）16日發生嚴重汽車衝撞事件，一名男子駕車高速衝上人行道撞向行人，造成至少8人受傷，其中4人傷勢嚴重。疑犯事後試圖逃逸，還持刀攻擊一名阻止他的民眾，隨後遭警方逮捕。

其中4人傷勢嚴重

根據當地警方與媒體報道，事件發生於摩德納市中心主要街道「艾米利亞大道」（Via Emilia）。疑犯駕駛一輛雪鐵龍C3（Citroën C3）突然高速衝向人群，先撞上一輛自行車後，再衝上人行道撞擊多名路人，最後撞進一家商店櫥窗才停下。