意大利男揸車亂撞又斬人釀8傷　曾接受精神疾病治療

意大利北部城市摩德納（Modena）16日發生嚴重汽車衝撞事件，一名男子駕車高速衝上人行道撞向行人，造成至少8人受傷，其中4人傷勢嚴重。疑犯事後試圖逃逸，還持刀攻擊一名阻止他的民眾，隨後遭警方逮捕。
其中4人傷勢嚴重
根據當地警方與媒體報道，事件發生於摩德納市中心主要街道「艾米利亞大道」（Via Emilia）。疑犯駕駛一輛雪鐵龍C3（Citroën C3）突然高速衝向人群，先撞上一輛自行車後，再衝上人行道撞擊多名路人，最後撞進一家商店櫥窗才停下。
摩德納市長梅澤提（Massimo Mezzetti）表示，疑犯似乎是「刻意將車開上人行道」，目前仍在調查犯案動機。據悉，其中一名女性傷者雙腿遭車輛與店面夾住，傷勢極為嚴重，院方已為她進行雙腿截肢手術。另有兩名重傷者被直升機送往波隆那（Bologna）醫院救治。
未排除恐怖襲擊可能性
警方指出，疑犯為31歲意大利男子，出生於貝加莫（Bergamo），具有北非裔背景，目前居住於摩德納地區。消息人士透露，他曾接受精神疾病治療，但案發時並未驗出酒精或毒品反應。當局尚未排除蓄意攻擊或恐怖襲擊的可能性。
事發後，疑犯棄車逃跑，並持刀揮舞企圖攻擊追趕民眾。不過數名路人合力將他制伏，警方隨後到場將其逮捕。意大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）也發文聲援傷者及家屬，並譴責這起暴力事件。
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