伊朗局勢｜德黑蘭：準備好戰爭重啟　美民眾承受經濟後果

伊朗政府16日警告，若與美國的談判持續陷入僵局，德黑蘭已準備好重新面對戰爭，同時強調，美國民眾也將承受這場衝突帶來的沉重經濟代價，中東局勢再度升溫。
根據《半島電視台》報道，伊朗外交部長阿拉格齊（Abbas Araghchi）表示，伊朗不會在壓力下屈服，若外交協商無法達成「可接受結果」，伊朗已做好恢復與美國直接軍事衝突的準備。他強調，伊朗過去數十年早已為各種制裁與衝突做準備。
「本可避免的戰爭」
阿拉格齊同時向美國民眾喊話，稱這是一場「本可避免的戰爭」，並警告戰事將持續推高美國國債、房貸利率與生活成本，最終由一般家庭承擔後果。他表示，華府若繼續強硬施壓，只會讓全球經濟與能源市場更加動盪。
目前美伊關係因核問題、霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）危機及美軍封鎖措施持續惡化。伊朗方面仍拒絕全面讓步，而美國總統特朗普（Donald Trump）則持續要求伊朗在核武與軍事問題上做出重大讓步，雙方談判進展有限。
談判中仍握有一定籌碼
分析指出，伊朗掌控全球重要能源航道霍爾木茲海峽，使其在談判中仍握有一定籌碼。戰爭與封鎖已導致全球油價波動、能源供應緊張，也讓伊朗國內面臨嚴重通膨與經濟衰退。
此外，美國與伊朗近期雖一度釋出願意對話訊號，但雙方對停火條件、核計劃與區域軍事部署仍存在巨大分歧。外界擔憂，一旦談判正式破裂，中東局勢恐再度全面升高，進一步衝擊全球金融與能源市場。
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