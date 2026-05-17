伊朗局勢｜德黑蘭：準備好戰爭重啟　美民眾承受經濟後果

伊朗政府16日警告，若與美國的談判持續陷入僵局，德黑蘭已準備好重新面對戰爭，同時強調，美國民眾也將承受這場衝突帶來的沉重經濟代價，中東局勢再度升溫。

根據《半島電視台》報道，伊朗外交部長阿拉格齊（Abbas Araghchi）表示，伊朗不會在壓力下屈服，若外交協商無法達成「可接受結果」，伊朗已做好恢復與美國直接軍事衝突的準備。他強調，伊朗過去數十年早已為各種制裁與衝突做準備。

「本可避免的戰爭」

阿拉格齊同時向美國民眾喊話，稱這是一場「本可避免的戰爭」，並警告戰事將持續推高美國國債、房貸利率與生活成本，最終由一般家庭承擔後果。他表示，華府若繼續強硬施壓，只會讓全球經濟與能源市場更加動盪。