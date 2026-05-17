泰國曼谷市中心16日下午發生嚴重交通事故，一列火車在阿索克（Asok）路口附近高速撞上一輛巴士，造成至少8人當場死亡，另有25人受傷，現場一度傳出爆炸聲與大火，場面相當駭人。
附近車輛幾乎全被掃平
事故發生於當天下午3時51分，地點靠近曼谷機場快線（Airport Rail Link）馬卡森站（Makkasan Station）附近的阿索克－丁登路（Asok-Din Daeng Road）平交道。根據目擊者與網友孔吉亞提薩（Natchaphan Kongkiattisak）發布的影片顯示，火車猛烈撞上巴士後瞬間發生巨大爆炸，強烈衝擊力還波及停放在鐵軌附近的多輛汽車與機車，現場車輛殘骸四散，多名傷者倒臥路面。
目擊者表示，事故發生時平交道柵欄並未放下，質疑現場安全機制可能出現問題。他在帖文中寫道：「誰也沒想到市中心竟會發生火車撞巴士事故，而且柵欄沒有關閉，火車撞擊聲與爆炸聲非常巨大，附近車輛幾乎全被掃平。」
防止火災進一步擴大
事故發生後，曼谷消防與救援單位迅速趕赴現場處理。由於多輛車起火燃燒，加上油箱不時傳出爆炸聲，消防人員緊急灑水控制火勢，防止火災進一步擴大。
同時，救護人員與義工也緊急將所有傷者送往附近醫院治療。目前已確認至少8人死亡，詳細身分仍待確認。警方與鑑識單位正進一步調查事故真正原因，包括平交道安全設備是否失靈，以及相關人員是否涉及疏忽。
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