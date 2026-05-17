泰國一輛路線火車撞上公車，造成多人死傷。（圖／路透）

泰國曼谷市中心16日下午發生嚴重交通事故，一列火車在阿索克（Asok）路口附近高速撞上一輛巴士，造成至少8人當場死亡，另有25人受傷，現場一度傳出爆炸聲與大火，場面相當駭人。

附近車輛幾乎全被掃平

事故發生於當天下午3時51分，地點靠近曼谷機場快線（Airport Rail Link）馬卡森站（Makkasan Station）附近的阿索克－丁登路（Asok-Din Daeng Road）平交道。根據目擊者與網友孔吉亞提薩（Natchaphan Kongkiattisak）發布的影片顯示，火車猛烈撞上巴士後瞬間發生巨大爆炸，強烈衝擊力還波及停放在鐵軌附近的多輛汽車與機車，現場車輛殘骸四散，多名傷者倒臥路面。