民主剛果及烏干達爆伊波拉疫情增至258例81死 世衛列國際關注突發公共衛生事件(更新)

根據世衛通報，是次爆發證實由伊波拉病毒屬中的本迪布焦病毒(Bundibugyo virus)引起。截至上周六(16日)，剛果民主共和國伊圖里省內最少三個地區通報8宗確診個案，另有246宗疑似病例和80疑似死亡病例。該國金沙薩也通報一宗經實驗室確診的個案，患者為一名從伊圖里省返回的人士。

非洲剛果民主共和國及烏干達爆發伊波拉疫情，世界衛生組織(世衛)表示，至今確診及疑似個案達257宗，至少81人死亡，周日宣布列為「國際關注的突發公共衛生事件」，指疫情有散播風險。

【21:55更新】非洲伊波拉疫情病例增至最少258宗。剛果民主共和國東部城市果瑪周日再確診一個病例，患者為一名女性，丈夫在伊圖里省首府布尼亞染疫死亡，她之後帶病前往果瑪。

鄰國烏干達在本月15日和16日，不足24小時內錄得兩宗確診個案，其中一人死亡，患者均來自剛果民主共和國。

世衛指出，伊圖里省的多個區出現症狀與伊波拉相符的異常社區死亡群組，並呈上升趨勢，且在該國北基伍省也通報疑似個案。此外，受影響地區通報最少4名醫護人員出現疑似病毒性出血熱症狀後死亡，同時不同地區採集的13個樣本中，有8個呈陽性，陽性比率偏高。

綜合多種因素，世衛認為，當地疫情爆發的規模可能遠大於目前所偵測及通報的範圍，而且存在顯著的區域傳播風險。此外，本迪布焦病毒病尚未有專用治療藥物或疫苗。