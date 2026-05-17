美以或本周恢復攻打伊朗 傳游說阿聯酋奪取戰略島嶼

中東局勢再度升溫。據多間外媒報道，美國與以色列正加緊準備恢復對伊朗的軍事打擊，最快或於本周展開行動；同時，美方亦被指正游說阿聯酋在區內採取更積極角色，甚至奪取伊朗一個具戰略價值的島嶼。與此同時，周日傳出阿聯酋巴拉卡核電站外圍一處發電機遭無人機襲擊後起火的消息，但未有造成傷亡或洩漏輻射。
傳冀阿聯酋奪取關鍵據點拉萬島
英國《每日電訊報》引述知情人士報道，特朗普政府希望阿聯酋更深入介入對伊朗的戰事，並建議其奪取位於波斯灣的關鍵據點拉萬島(Lavan Island)。消息指，有接近特朗普的前高級安全官員透露，華府內部有人主張由阿聯酋軍方駐守該島，取代美軍前線部署，以此對伊朗形成制衡。
拉萬島被視為伊朗重要的原油出口樞紐之一，具備高度戰略價值。報道又稱，阿聯酋早於上月初曾對該地展開秘密軍事行動，期間空襲多個伊朗軍事目標，當中包括拉萬島上一座煉油廠。《華爾街日報》引述消息稱，由於當時停火協議尚未生效，故美方沒有對阿聯酋的行動感到不安，並悄悄歡迎其加入戰事。
新一輪軍事行動可能改用「大錘行動」
另一方面，《紐約時報》引述兩名中東官員報道，美國與以色列自上月停火後，一直為重新對伊朗發動空襲進行密集部署，行動最快可於本周恢復。消息指，新一輪軍事行動可能改用「大錘行動」(Operation Sledgehammer)作為名稱，取代過去的「史詩怒火行動」(Operation Epic Fury)，而美方亦會重新啟動爭取國會授權進行為期60日軍事行動的程序。有美國官員透露，若最終決定出手，選項包括對伊朗軍事及基礎設施進行大規模轟炸，或者派遣特種部隊進入地面，奪取藏於地底的核材料。不過，相關行動均可能涉及重大人員傷亡風險。
多國斡旋與通航談判並行
巴基斯坦內政部長納克維在美伊談判陷入僵局背景下，前日訪問德黑蘭，與伊朗內政部長莫梅尼會晤，並與多名官員舉行會談。消息指，納克維將在伊朗逗留兩天，嘗試斡旋局勢，而其行程事前並未公開。
美國總統特朗普日前強調，無法接受伊朗透過調解方轉交的對美方提出的停戰方案回應，並聲言之前是故意沒有完全摧毀伊朗的橋樑及電網等基礎設施，指美軍要只需兩天就可將其完全毀滅。—伊朗早前警告，指若再遭攻擊，可能會將濃縮鈾純度提高至90%。
此外，伊朗國營電視台報道，有歐洲國家正與伊朗革命衛隊接觸，就霍爾木茲海峽的航行安排進行磋商，但未有透露具體國家身份。革命衛隊則表示，已有數十艘來自中國、日本及巴基斯坦等亞洲國家的船隻，在同意伊朗對海峽的管理安排後，獲准通過。