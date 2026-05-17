美以或本周恢復攻打伊朗 傳游說阿聯酋奪取戰略島嶼

有傳美以即將重啟對伊朗的軍事行動之際，以軍周日繼續攻擊黎巴嫩。(路透社)

中東局勢再度升溫。據多間外媒報道，美國與以色列正加緊準備恢復對伊朗的軍事打擊，最快或於本周展開行動；同時，美方亦被指正游說阿聯酋在區內採取更積極角色，甚至奪取伊朗一個具戰略價值的島嶼。與此同時，周日傳出阿聯酋巴拉卡核電站外圍一處發電機遭無人機襲擊後起火的消息，但未有造成傷亡或洩漏輻射。



傳冀阿聯酋奪取關鍵據點拉萬島

英國《每日電訊報》引述知情人士報道，特朗普政府希望阿聯酋更深入介入對伊朗的戰事，並建議其奪取位於波斯灣的關鍵據點拉萬島(Lavan Island)。消息指，有接近特朗普的前高級安全官員透露，華府內部有人主張由阿聯酋軍方駐守該島，取代美軍前線部署，以此對伊朗形成制衡。