白宮發「特朗普007風海報」　穿燕尾服持手槍

早前特朗普也在Truth Social分享過各種「變裝」AI照，像是化身軍艦艦長率隊駛過霍爾木茲海峽、化身耶穌的「醫者」治療世人，或是以教宗的形象示人等等，都引起褒貶不一的話題。

即便特朗普和他的團隊如此「努力」，部分網友似乎仍不太接受，有網民表示，他也希望讓美國再次偉大、改圖質素也不錯，「但當我的財產正受到汽油、通漲和其他衝突而衝擊時，我不會假裝一切都很美好」。還有人重砲開轟，「每隔6小時就發1張低級AI圖片到Facebook上，這難道就是所謂的『讓美國再次偉大』嗎？這就是人民投票選出來的、特朗普競選時應許的承諾嗎」？