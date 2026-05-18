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國際
出版：2026-May-18 14:51
更新：2026-May-18 14:51

白宮發「特朗普007風海報」　穿燕尾服持手槍

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白宮發「特朗普007風海報」　穿燕尾服持手槍

白宮發「特朗普007風海報」　穿燕尾服持手槍

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電影《占士邦007》（James Bond 007.）膾炙人口，近日亞馬遜美高梅影業宣布，他們正在尋找新任主角「占士邦」（James Bond），熱愛討論時事的美國總統特朗普當然沒放過這話題，白宮早前在社交平台上載一張特朗普持槍模仿特務造型的形象海報。

片商尋找占士邦主角

亞馬遜美高梅影業才剛宣布徵集《007》新任演員，美國白宮就發布了這張視覺海報，畫面中的特朗普打起黑色領結、穿上燕尾服並手持槍械，帥氣地面向鏡頭，附文寫上「讓美國再次偉大」（Make America Great Again）金色標語。

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早前特朗普也在Truth Social分享過各種「變裝」AI照，像是化身軍艦艦長率隊駛過霍爾木茲海峽、化身耶穌的「醫者」治療世人，或是以教宗的形象示人等等，都引起褒貶不一的話題。

即便特朗普和他的團隊如此「努力」，部分網友似乎仍不太接受，有網民表示，他也希望讓美國再次偉大、改圖質素也不錯，「但當我的財產正受到汽油、通漲和其他衝突而衝擊時，我不會假裝一切都很美好」。還有人重砲開轟，「每隔6小時就發1張低級AI圖片到Facebook上，這難道就是所謂的『讓美國再次偉大』嗎？這就是人民投票選出來的、特朗普競選時應許的承諾嗎」？

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文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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