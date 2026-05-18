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國際
出版：2026-May-18 09:43
更新：2026-May-18 09:43

美國海軍兩戰機表演期間相撞墜毀　4機員彈射逃生(有片)

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美國海軍兩戰機表演期間相撞墜毀，4機員彈射逃生。(X)

美國海軍兩戰機表演期間相撞墜毀，4機員彈射逃生。(X)

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美國愛達荷州一個空軍基地，周日(17日)舉行航空展，美國海軍兩架戰機飛行表演期間在高空相撞並墜毀，4名機員成功彈射逃生，美軍正調查意外原因。美國海軍航空兵表示，涉事的是兩架EA-18G「咆哮者」艦載電子戰飛機，它們在飛行表演期間相撞，4名機員安全彈射逃生，機員現時情況穩定，受事故影響，航空展其餘活動已取消，軍方已就事件展開調查。

兩架飛機相撞、失控，冒出火光。(X) 4名機組人員隨即彈射逃生。(X) 其後兩架飛機急速墜落地面並發生爆炸冒出巨大的火球，黑煙直湧半空。(X) 其後兩架飛機急速墜落地面並發生爆炸冒出巨大的火球，黑煙直湧半空。(X) 機組人員以降落傘安全落在附近地面。(X)

兩戰機墜落地面爆炸冒出巨大火球

民眾拍攝的片段顯示，涉事兩架EA-18G戰機在空中非常接近，之後發生相撞並失控，機身冒出火光，4名機組人員隨即彈射逃生，其後兩架飛機急速墜落地面並發生爆炸冒出巨大的火球，黑煙直湧半空，機組人員以降落傘安全落在附近地面。

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