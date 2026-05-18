北韓女足相隔12年到南韓參賽　逾7000門票半日售罄(有片)

北韓女子足球隊內古香昨日(17日)下午約2時30分抵達南韓仁川國際機場，準備在周三(20日)參加亞洲女子冠軍聯賽。不但是2018年12月以來再有北韓運動員來到南韓，亦是相隔12年再有北韓女足球隊到訪南韓。

內古香球隊27位球員和12名工作人員步出仁川機場時，受到許多民眾舉牌歡迎，並高呼口號，當中包括多個脫北者團體等，隊員身穿統一的深色套裝，手推行李，未向媒體記者和公民團體致意和任何談話，在警方護送下迅速搭上巴士前往位於水原市的一間酒店。內古香將於20日對陣南韓水原女子足球隊，爭奪此次女足亞冠決賽入場券。