北韓女足相隔12年到南韓參賽　逾7000門票半日售馨(有片)

北韓女子足球隊內古香昨日(17日)下午約2時30分抵達南韓仁川國際機場，準備在周三(20日)參加亞洲女子冠軍聯賽。不但是2018年12月以來再有北韓運動員來到南韓，亦是相隔12年再有北韓女足球隊到訪南韓。
內古香球隊27位球員和12名工作人員步出仁川機場時，受到許多民眾舉牌歡迎，並高呼口號，當中包括多個脫北者團體等，隊員身穿統一的深色套裝，手推行李，未向媒體記者和公民團體致意和任何談話，在警方護送下迅速搭上巴士前往位於水原市的一間酒店。內古香將於20日對陣南韓水原女子足球隊，爭奪此次女足亞冠決賽入場券。
場內不會奏唱國歌或展示國旗
南韓統一部表示，為確保賽事順利並維持秩序，兩韓球員在飯店將採取分流措施，包括使用不同的用餐區與交通動線，限制直接接觸。當局亦會資助相關團體、組織公眾入場為雙方球隊打氣。該代表團已根據《南北交流合作法》獲得批准，停留時間將持續到下週末，不過如果球隊提前被淘汰，也可能提早離境。由於今次是球會級別賽事，根據亞洲足協規定，場內不會奏唱國歌或展示國旗。目前賽事熱度極高，超過7,000張門票在開售半日便已售罄。
VIDEO: North Korea's Naegohyang WFC has arrived in South Korea, the first visit by a North Korean women's soccer team to the South in 12 years.— NK NEWS (@nknewsorg) May 17, 2026
They face Suwon FC in the AFC Women's Champions League semifinals on May 20.
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