中國女遊客無錢買回程機票　吉隆坡機場企圖闖關出境被捕(有片)

一名中國籍女子早前到馬來西亞旅遊，其後因無錢買機票，於上周六(16日)在吉隆坡國際機場第一航站樓試圖闖出境關卡時被截，其後激動並表現出攻擊性，遭到當局扣留。

綜合報道，吉隆坡國際機場警區主任助理警監17日發文表示，事發於16日下午1時35分，涉事中國女子於機場國際出境大堂通過安檢自助閘機時，被發現未持有有效機票，在安檢人員要求搜查時表現出攻擊性。機場輔警在當日下午1時45分成功逮捕該名女子。網上影片顯示，機場安檢人員及輔警將涉事女子帶走，女子不住叫囂大喊「不要碰我」，並躺在地上拒絕離開，幾名女輔警合力將她抬離，一段距離把她放下，並等待支援，影片在此結束。