尼日利亞武裝分子襲擊學校　80多名兒童遭綁架失蹤

尼日利亞學校遭武裝分子襲擊，圖中的男童曾遭到綁架後被釋放。（美聯社）

過去一周，尼日利亞學校遭到一系列武裝分子襲擊，造成 80 多名兒童失蹤。當地官員和人權組織表示，襲擊者於5月13日至14日期間，襲擊了尼日利亞東北部飽受衝突蹂躪的博爾諾州的一間小學。武裝份子在阿斯基拉烏巴和奇博克地區綁架了42名兒童。

國際特赦組織稱，襲擊發生在桑比薩森林附近的穆薩村，桑比薩森林是博科聖地及其分裂組織伊斯蘭國西非省（伊斯蘭國的一個分支）武裝分子的據點。

據國際特赦組織尼日利亞分部稱，5月15日，尼日利亞西南部奧約州兩間中學在數小時內相繼遭到襲擊，至少40名兒童被綁架。此類綁架事件在該地區實屬罕見。