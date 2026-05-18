尼日利亞武裝分子襲擊學校　80多名兒童遭綁架失蹤

過去一周，尼日利亞學校遭到一系列武裝分子襲擊，造成 80 多名兒童失蹤。當地官員和人權組織表示，襲擊者於5月13日至14日期間，襲擊了尼日利亞東北部飽受衝突蹂躪的博爾諾州的一間小學。武裝份子在阿斯基拉烏巴和奇博克地區綁架了42名兒童。
國際特赦組織稱，襲擊發生在桑比薩森林附近的穆薩村，桑比薩森林是博科聖地及其分裂組織伊斯蘭國西非省（伊斯蘭國的一個分支）武裝分子的據點。
據國際特赦組織尼日利亞分部稱，5月15日，尼日利亞西南部奧約州兩間中學在數小時內相繼遭到襲擊，至少40名兒童被綁架。此類綁架事件在該地區實屬罕見。
兒童輟學或結婚避綁架
人權組織警告說，綁架的威脅迫使許多兒童輟學，而有未成年女子則被迫結婚，試圖遠離校園及免受襲擊。
來自穆薩的政府官員瓦巴表示，「政府向我們保證，他們正在盡一切可能營救這些孩子，但直到現在，我們仍在等待。」國際特赦組織也表示，當局「從未履行調查事件並將肇事者繩之以法的承諾」。
在非洲人口最多的國家尼日利亞，綁架學童的事件屢見不鮮，尤其是在北部地區。去年，兩宗大規模校園綁架案震驚全國，北部地區有超過300名兒童被綁架。
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