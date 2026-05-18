美研究：瘦瘦針或致肌肉快速流失 身體機能「老了10歲」 30歲用藥者：打針後要人送餐到床上

瘦瘦針等GLP-1類減重藥物在全球多地掀起一股瘦身潮流，不少注重體重人士趨之若鶩，但美國一項最新研究顯示，這類藥物減脂同時，也可能導致肌肉量快速流失，如同身體機能短時間內「老了10歲」，並可能引發虛弱、代謝下降等副作用。對此，醫學界憂慮引發「身體衰弱危機」。 《華爾街日報》報道，GLP-1類藥物最初是用來治療肥胖症、2型糖尿病等慢性疾病，如今卻漸漸被包裝成一種「生活風格的解決方案」。 在美國，GLP-1類藥物讓許多人成功瘦身，不僅肥胖率下降、食物消耗量大減，就連零售商也稱大尺碼服裝銷量下跌。數百萬人的健康和生活質素因瘦瘦針而得到改善。

然而，對於正在使用GLP-1類藥物的1,300萬美國人來說，部分人在減脂的同時流失了肌肉，這個非預期的副作用不僅不會立即顯現，目前坊間亦未有廣泛討論。 一項由美國糖尿病學會(American Diabetes Association)發表的分析顯示，GLP-1類藥物可能使人體肌肉量快速且大幅流失，流失幅度高達10%，相當於身體機能直接老化10多歲。 醫生及研究人員均指出，肌肉量流失情況雖與節食減重類似，但短時間內大幅度流失，可能導致身體虛弱、不穩以及協調能力不足。另一隱憂是，肌肉流失可能降低患者的新陳代謝速率，導致體重反彈。

參與這項分析的西澳大學(University of Western Australia)首席研究員Daniel Green形容，「我們正靠著助長衰弱來治療肥胖」，許多用藥的人最初減掉脂肪時感覺很好，但很快就開始感到虛弱和嗜睡。其研究顯示，透過定期重量訓練可有效減緩肌肉流失速度，他認為：「藥品包裝上應加註『使用時須配合重量訓練』。」

居於丹佛的30歲女子Rayna Kingston表示，她打完瘦瘦針第二天便感到極度疲倦，除了基本家務外，幾乎做不到其他事，於是她改為周日注射，因為周一是她最不忙的一天。因為她打針後太虛弱，伴侶要將餐食送到床上，平日也放棄做運動。她說，醫生從未給她關於肌力訓練或維持肌肉量的指引，「我只能靠Reddit論壇來了解自己的身體發生了甚麼事」，結果不到2個月便停藥。 藥廠回應指，減重藥物只能在醫生建議下服用，同時須配合飲食、運動等長期計劃。其中美國藥廠禮來(Eli Lilly)發言人表示，美國食品及藥物管理局(FDA)指引明確指出，使用GLP-1類藥物時應「增加體能活動」。禮來以及諾和諾德(Novo Nordisk)均表示，臨床實驗顯示，用藥者確實會流失部分肌肉量，但遠低於脂肪。禮來更指出，用藥者流失的脂肪重量是肌肉的3倍。

然而專家強調，對於年過50歲、罹患骨質疏鬆或行動不便的人，以這種速度流失肌肉相當危險，恐增加受傷風險。 《英國醫學期刊》最近發表的研究顯示，相比於透過改善生活方式減重的人，使用GLP-1藥物者體重反彈速度快4倍，而且長回來的幾乎都是脂肪。此外，目前幾乎沒有關於如何停藥的指引或研究。 女性可能更容易受到GLP-1類藥物副作用的影響，包括噁心、腹瀉、偏頭痛以及較罕見的胰臟炎。科學家呼籲進行更多臨床試驗，以了解GLP-1類減重藥物對不同族群肌肉流失的全面性影響。