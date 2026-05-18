執到彩券物歸原主　2個月後竟中458萬元　幸運兒：做了好事一定中獎

美國南卡羅來納州一名男子，早前在加油站地板執到一張價值500美元(約3,900港元)的中獎彩券，他沒有據為己有，而是主動交還失主。詎料2個月後，好運就降臨在他身上，這男子竟贏得58.6萬美元(約458萬港元)頭獎，他坦言當日做了好事後，就有預感自己遲早會中大獎。
綜合報道，南卡羅來納州教育彩票中心(South Carolina Education Lottery）表示，這名男子今年2月在加油站地板上，撿到一張中得500美元的「Pick 3」彩券。男子沒有把彩券據為己有，而是交給店長，並表示如果有人回來找彩券，再通知他。之後失主真的返回尋找，而男子也信守承諾，把彩券物歸原主。
幸運兒：希望能鼓勵更多人去做正確的事
詎料2個月後，男子於4月25日購買的一張「Palmetto Cash 5」彩券，結果5個號碼全部命中，贏得高達58.6萬美元的巨額獎金。報道指，命中5個號碼的機率只有85萬6068分之一。男子事後表示，當日將彩券物歸原主時就有種預感，「失主非常感激我歸還彩票，從那時起我就知道自己肯定會中彩票」，預感真的成真。男子受訪時也表示，他覺得自己的人生很幸運，可以用這筆獎金去幫助別人，「或者我的故事，能鼓勵更多人去做正確的事」。至於賣出這彩券的加油站，亦獲得5,860美元(約4.6萬港元)的佣金。