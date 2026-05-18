執到彩券物歸原主　2個月後竟中458萬元　幸運兒：做了好事一定中獎

美國南卡羅來納州一名男子，早前在加油站地板執到一張價值500美元(約3,900港元)的中獎彩券，他沒有據為己有，而是主動交還失主。詎料2個月後，好運就降臨在他身上，這男子竟贏得58.6萬美元(約458萬港元)頭獎，他坦言當日做了好事後，就有預感自己遲早會中大獎。

綜合報道，南卡羅來納州教育彩票中心(South Carolina Education Lottery）表示，這名男子今年2月在加油站地板上，撿到一張中得500美元的「Pick 3」彩券。男子沒有把彩券據為己有，而是交給店長，並表示如果有人回來找彩券，再通知他。之後失主真的返回尋找，而男子也信守承諾，把彩券物歸原主。