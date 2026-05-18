Swatch限量錶引過百人紐約商場突破封鎖線　警噴辣椒水拘捕4人

美國紐約長島（Long Island）一間Swatch門市在5月17日因聯名限量版手錶開賣，引爆大批人排隊瘋狂搶購，現場一度演變成推擠暴動。警方出動維持秩序時，對人群噴辣椒水，混亂畫面在網上瘋傳。

根據《紐約郵報》報道，事發地點位於長島羅斯福購物中心（Roosevelt Field Mall）的Swatch門市。當天開賣的是瑞士高級鐘錶品牌Audemars Piguet與Swatch聯名推出的「Royal Pop」懷錶，售價約400美元（約3,132港元），吸引數百人深夜排隊搶購。

網路流傳影片顯示，大批人在商場停車場與店門口瘋狂推撞，現場秩序失控。一名警察遭人群包圍後失去平衡跌倒，隨後立即朝群眾噴灑辣椒水驅離人群。許多人當場揉眼、咳嗽並倉皇後退，場面混亂。