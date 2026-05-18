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國際
出版：2026-May-18 15:32
更新：2026-May-18 15:32

Swatch限量錶引過百人紐約商場突破封鎖線　警噴辣椒水拘捕4人

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Swatch限量錶引過百人紐約商場突破封鎖線　警噴辣椒水拘捕4人（左為示意圖）

Swatch限量錶引過百人紐約商場突破封鎖線　警噴辣椒水拘捕4人（左為示意圖）

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美國紐約長島（Long Island）一間Swatch門市在5月17日因聯名限量版手錶開賣，引爆大批人排隊瘋狂搶購，現場一度演變成推擠暴動。警方出動維持秩序時，對人群噴辣椒水，混亂畫面在網上瘋傳。

根據《紐約郵報》報道，事發地點位於長島羅斯福購物中心（Roosevelt Field Mall）的Swatch門市。當天開賣的是瑞士高級鐘錶品牌Audemars Piguet與Swatch聯名推出的「Royal Pop」懷錶，售價約400美元（約3,132港元），吸引數百人深夜排隊搶購。

網路流傳影片顯示，大批人在商場停車場與店門口瘋狂推撞，現場秩序失控。一名警察遭人群包圍後失去平衡跌倒，隨後立即朝群眾噴灑辣椒水驅離人群。許多人當場揉眼、咳嗽並倉皇後退，場面混亂。

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警方表示，部分人無視警方命令，試圖強行突破封鎖線，導致情勢惡化。事件最終共有4人被捕，其中1人被控二級攻擊罪。納蘇郡警察局則未進一步評論警方使用辣椒水的細節。

Audemars Piguet與Swatch聯名推出的「Royal Pop」手錶。 Audemars Piguet與Swatch聯名推出的「Royal Pop」，圖為新加坡5月16日照片。（路透社） ，部分民眾無視警方命令，試圖強行突破封鎖線，警方使用辣椒水 美國紐約長島（Long Island）一間Swatch門市17日因聯名手錶開賣，引爆大批民眾瘋狂搶購。（網上圖片）

美國加拿大19間Swatch門市暫時停業

由於全球多地也出現搶購亂象，Swatch隨後宣布，美國與加拿大共19間門市因「公共安全考量」暫時停業。公司強調，這款Royal Pop系列未來數月仍會持續販售，呼籲消費者不要急於衝入店內搶購。

炒價高於原價10倍

此外，部分成功買到手錶的消費者，已迅速將商品放上網路轉售平台eBay，價格甚至被炒高至1.5萬美元（約11.7萬港元）以上，遠超原價數十倍，也讓這次搶購潮更加失控。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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