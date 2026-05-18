白宮被「蜜蜂龍捲風」佔據北草坪 記者紛紛避難

事件發生於白宮北草坪（North Lawn）媒體採訪區「Pebble Beach」附近。目擊者表示，當天下午大量蜜蜂突然聚集，形成巨大蜂群，在空中持續盤旋約20分鐘，現場人士嚇得四處躲避。幸並未傳出有人遭螫傷。

美國白宮5月16日出現大批蜜蜂聚集，數千隻蜜蜂在北草坪上空盤旋飛舞，形成宛如「蜜蜂龍捲風（bee tornado）」的驚人現象，令現場傳媒記者與工作人員緊急撤離，混亂畫面迅速在網路瘋傳。

報道指出，事件發生前數周，美國第一夫人梅拉尼婭（Melania Trump）宣布擴大白宮養蜂計劃，在南草坪新增兩個蜂群與一座仿白宮造型蜂箱，希望增加蜂蜜產量並協助花園授粉。專家推測，此次蜂群異常聚集可能與新蜂群遷徙或季節性分蜂有關。

白宮養蜂計劃 每年產200磅蜂蜜

白宮養蜂計劃始於奧巴馬政府時期，如今已成為白宮永續與園藝計劃的一部分。根據白宮資料，蜂群在夏季高峰時可達約7萬隻蜜蜂，每年可生產超過200磅蜂蜜，除了供白宮宴會使用，也會作為外交贈禮與慈善用途。

此外，專家也指出，北美今年蜂群活動時間明顯提前，與暖冬及極端高溫有關。氣候變遷導致蜜蜂提早進入分蜂季節，讓類似大規模蜂群聚集事件變得更加常見。

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