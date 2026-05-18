倫敦「零元購」蒙面青年搶掠運動舖　女店員英勇阻止(有片)

英國治安問題惡化，針對零售業的快閃式搶劫「零元購」行為猖獗。上周六(5月16日)，倫敦一間運動用品連鎖店遭多名蒙面青年搶掠，影片可見有女店員上前奮勇阻止。

英媒報道，事發於本月16日下午5時左右，該批約9人、身穿連帽上衣的蒙面青年前往運動用品連鎖店JD Sports位於倫敦東部伊爾福德（Ilford）的分店。

現場有目擊者拍得片段，他們進入店舖地庫樓層，隨手拿起貨架上一大堆Nike運動衫和上衣，得手後「施施然」往扶手電梯方向離去，期間有店員目擊事件惟未有介入，惟及後至少兩名女員工上前阻止及扯回貨品，部份青年爭先恐後逃離期間絆倒，有人狼狽地丟下「戰利品」，店方撿回部分衣物，有店員大叫關門及繼續追截。警方其後接報到場，暫時未有人被捕，調查仍在進行中。