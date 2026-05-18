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國際
出版：2026-May-18 17:28
更新：2026-May-18 17:28

倫敦「零元購」蒙面青年搶掠運動舖　女店員英勇阻止(有片)

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倫敦伊爾福德運動用品連鎖店JD Sports遭多名蒙面青年搶掠，有女店員上前奮勇阻止。(X)

倫敦伊爾福德運動用品連鎖店JD Sports遭多名蒙面青年搶掠，有女店員上前奮勇阻止。(X)

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英國治安問題惡化，針對零售業的快閃式搶劫「零元購」行為猖獗。上周六(5月16日)，倫敦一間運動用品連鎖店遭多名蒙面青年搶掠，影片可見有女店員上前奮勇阻止。

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英媒報道，事發於本月16日下午5時左右，該批約9人、身穿連帽上衣的蒙面青年前往運動用品連鎖店JD Sports位於倫敦東部伊爾福德（Ilford）的分店。

現場有目擊者拍得片段，他們進入店舖地庫樓層，隨手拿起貨架上一大堆Nike運動衫和上衣，得手後「施施然」往扶手電梯方向離去，期間有店員目擊事件惟未有介入，惟及後至少兩名女員工上前阻止及扯回貨品，部份青年爭先恐後逃離期間絆倒，有人狼狽地丟下「戰利品」，店方撿回部分衣物，有店員大叫關門及繼續追截。警方其後接報到場，暫時未有人被捕，調查仍在進行中。

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片段於社交平台流傳後，不少網民大讚女店員英勇表現，但事件再度反映青年犯罪問題。報道指，倫敦南部在復活節期間曾發生多宗類似事件，多間店舖被迫關門。「零元購」普遍在網上社交平台發起，以「會合」為名招攬青年聚集衝擊店舖，在美國及英國等地均對零售業造成巨大困擾。

英國旅遊｜15個必去英國景點地區。（am730製圖） 英國旅遊｜15個必去英國景點地區。（am730製圖） 英國旅遊｜15個必去英國景點地區。（am730製圖） 英國旅遊｜15個必去英國景點地區。（am730製圖） 英國旅遊｜15個必去英國景點地區。（am730製圖） 英國旅遊｜15個必去英國景點地區。（am730製圖） 英國旅遊｜15個必去英國景點地區。（am730製圖） 英國旅遊｜15個必去英國景點地區。（am730製圖） 英國旅遊｜15個必去英國景點地區。（am730製圖） 英國旅遊｜15個必去英國景點地區。（am730製圖） 英國旅遊｜15個必去英國景點地區。（am730製圖） 英國旅遊｜15個必去英國景點地區。（am730製圖） 英國旅遊｜15個必去英國景點地區。（am730製圖） 英國旅遊｜15個必去英國景點地區。（am730製圖） 英國旅遊｜15個必去英國景點地區。（am730製圖） 英國旅遊｜15個必去英國景點地區。（am730製圖）

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