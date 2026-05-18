非洲伊波拉疫情持續增至88死 6美國人疑接觸患者1現病徵

剛果民主共和國的伊波拉疫情持續升溫，截至周一已錄得最少336宗疑似病例、10宗確診及88宗疑似死亡個案，當中一人於烏干達死亡。世衛已從首都金沙薩調配近7噸物資，包括防護裝備及醫療設備，並派出35名專家支援；另有約18噸物資正由肯尼亞運送至當地。另有在當地工作的美國人曾接觸疑似或確診患者，其中1人出現疑似病徵，美國政府已迅速啟動應變機制，安排撤離並提供後續醫療支援。

接觸風險升高 美國啟動緊急應變

疫情目前集中於東北部伊圖里省，而東部最大城市戈馬亦首次錄得確診病例。一名女子在丈夫死於伊波拉後轉往戈馬，最終確診，當局正展開密切接觸者追蹤。在當地局勢動盪、武裝勢力掌控部分地區的情況下，人員流動頻繁，令防疫工作更加困難。