非洲伊波拉疫情持續增至88死 6美國人疑接觸患者1現病徵

剛果民主共和國的伊波拉疫情持續升溫，截至周一已錄得最少336宗疑似病例、10宗確診及88宗疑似死亡個案，當中一人於烏干達死亡。世衛已從首都金沙薩調配近7噸物資，包括防護裝備及醫療設備，並派出35名專家支援；另有約18噸物資正由肯尼亞運送至當地。另有在當地工作的美國人曾接觸疑似或確診患者，其中1人出現疑似病徵，美國政府已迅速啟動應變機制，安排撤離並提供後續醫療支援。
接觸風險升高 美國啟動緊急應變
疫情目前集中於東北部伊圖里省，而東部最大城市戈馬亦首次錄得確診病例。一名女子在丈夫死於伊波拉後轉往戈馬，最終確診，當局正展開密切接觸者追蹤。在當地局勢動盪、武裝勢力掌控部分地區的情況下，人員流動頻繁，令防疫工作更加困難。
有報道指，至少6名在剛果的美國人曾與疑似患者接觸，其中3人被列為高風險個案。另有消息稱，一名美國公民已出現疑似症狀，目前正等待檢測結果。美國疾病控制及預防中心(CDC)證實正協調相關撤離行動，把受影響人士轉移至具備隔離和治療條件的地點，有可能送往德國的軍事設施。CDC亦已啟動緊急應變中心，並準備派遣更多專家前往剛果及周邊地區支援抗疫工作。當局強調，目前美國本土面臨的風險仍然屬於低水平。
病毒屬於「本迪布焦型」變種
世衛較早時把剛果民主共和國及烏干達的疫情列為「國際關注突發公共衛生事件」，指雖未達全球大流行標準，但疫情發展「不尋常」，在區域內擴散的風險極高，規模有可能進一步擴大。醫療資源不足亦進一步加劇疫情壓力。目前確認的病毒屬於「本迪布焦型」變種，尚未有針對性的疫苗或治療方法。布尼亞作為重災區之一，醫院需收治近60名患者，床位緊張，治療中心正持續擴建。