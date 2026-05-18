伊朗戰爭代價高昂 路透：全球企業至少損失250億美元 市場看淡下半年經濟前景

根據路透社分析，美國與以色列對伊朗發動的戰爭，已導致全球各地企業損失至少250億美元(約1,957.7億港元)，而此數字正持續攀升。 路透社報道，檢視美國、歐洲及亞洲上市公司自2月28日開戰以來發布的聲明，可看出這場危機帶來的負面後果。各行各業正設法應對能源價格飆升、供應鏈中斷，以及伊朗封鎖霍爾木茲海峽造成的貿易中斷的困境。 分析結果顯示，至少有279家企業因戰爭採取漲價或減產等因應措施，以減緩財務衝擊。其他公司則暫停發放股息或回購股票、強制員工放無薪假、加收燃料附加費，或尋求政府緊急紓困援助。

繼新冠疫情、俄羅斯入侵烏克蘭之後，近日的伊朗戰爭成為衝擊全球商業活動的最新動盪事件，也使市場看淡今年下半年經濟前景，且暫未有美伊即將達成終戰協議的跡象。 在美國家電製造商惠而浦(Whirlpool)將全年盈利預測「腰斬」並暫停派息後，其行政總裁Marc Bitzer告訴分析師：「這種程度的產業衰退，與我們在全球金融危機時觀察到的情況類似，甚至比其他經濟衰退期更嚴重。」 有分析師指出，隨著經濟增長放緩，企業定價能力將減弱，固定成本將更難攤銷，恐威脅第2季及之後的利潤率。物價持續上漲也可能推高通脹，進一步打擊本已脆弱的消費者信心。

隨著美伊戰爭邁入第3個月，民生消費品大廠寶潔(P&G)、馬來西亞安全套製造商Karex、日本豐田汽車等企業，均對日益累積的損失發出警告。 伊朗封鎖全球能源運輸要道霍爾木茲海峽，導致國際油價飆升至每桶100美元以上，與戰前相比漲幅逾50%。該海峽關閉推高航運成本、擾亂原材料供應，並切斷對貨物流通的主要貿易路線。同時，肥料、氦、鋁、聚乙烯及其他關鍵原材料的供應也受到衝擊。 路透社進行的調查顯示，五分一企業表示因伊朗戰爭遭受財務損失，這些公司涵蓋從生產美妝、輪胎、洗衣用品到營運郵輪及航空服務等各行各業。

大多數受影響的是英國和歐洲企業，英歐早需承擔較高能源成本，還有近三分一企業來自亞洲，反映這些地區均高度依賴中東石油及燃料產品。 戰爭相關成本上漲，航空公司是最大苦主，由於航空燃油價格幾乎增至兩倍，相關成本高達近150億美元(約1,174.5億港元)。豐田汽車也預計要承受43億美元(約336.7億港元)損失，寶潔則估計稅後獲利將減少10億美元(約78.3億港元)。 近40家工業、化學及材料企業表示，由於依賴中東供應石化產品，他們將被迫調高產品價格。全球消費品巨擘Newell Brands財務長Mark Erceg近日指出，國際油價每桶每上漲5美元，公司成本就會增加約500萬美元(約3,915萬港元)。

德國汽車輪胎和零件製造商Continental也預期，第2季起由於油價飆漲推升原料價格，成本將增加至少1億歐元(約9.1億港元)。