熱門搜尋:
特朗普 網上熱話 伊朗局勢 大埔宏福苑五級火 新店關注組 C觀點 首岸 2026世界盃 二手樓 周顯 健身 行山路線 減肥
dadblk3 madblk3
adblk3
adblk3
返回
國際
出版：2026-May-19 10:20
更新：2026-May-19 10:20

俄烏戰爭｜俄無人機及飛彈夜襲烏克蘭多個城市　1死逾30傷

分享：
俄烏戰爭｜俄無人機及飛彈夜襲烏克蘭敖德薩(Odessa)，令一座建築物起火。（美聯社）

俄烏戰爭｜俄無人機及飛彈夜襲烏克蘭敖德薩(Odessa)，令一座建築物起火。（美聯社）

adblk4

俄羅斯入侵烏克蘭逾4年，雙方近期正逐步升級遠程無人機的致命攻擊。烏克蘭官員5月18日表示，俄軍夜間以無人機、空襲與砲擊攻擊烏克蘭多個城市，造成至少1人喪生、超過30人受傷，其中包括多名兒童。

住宅學校幼稚園成目標

根據《路透社》，烏克蘭南部港口城市敖德薩（Odessa）的住宅大樓、學校及幼稚園成為俄軍無人機的攻擊目標。當地軍事行政首長Serhiy Lysak表示，一名11歲男童及一名59歲男性在襲擊中受傷。

東南部城市第聶伯羅（Dnipro）及其他城市也遇襲。俄軍以飛彈攻擊第聶伯羅造成18人受傷，其中包括一名2歲女童和一名10歲男童。札波羅熱（Zaporizhzhia）亦有3人在夜間襲擊中受傷。州長費多羅夫（Ivan Fedorov）透過Telegram宣布以上消息。

adblk5
烏克蘭第聶伯羅（Dnipro）被俄羅斯襲擊，當局出動消防車。（美聯社） 烏克蘭第聶伯羅（Dnipro）被俄羅斯襲擊，當局出動消防車。（美聯社） 烏克蘭第聶伯羅（Dnipro）被俄羅斯襲擊，當局出動消防車。（美聯社） 烏克蘭第聶伯羅（Dnipro）被俄羅斯襲擊，當局出動消防車。（美聯社）

南部的赫爾松（Kherson）同樣出現傷亡。州長普羅庫丁（Oleksandr Prokudin）通報，俄羅斯的襲擊造成1人喪生、9人受傷。

俄羅斯亦遭烏軍無人機襲擊。俄羅斯《國際文傳電訊社》（Interfax）引述俄國防部消息稱，烏軍無人機於夜間在俄國南部羅斯托夫（Rostov）與別爾哥羅德（Belgorod）等地區被擊落。烏克蘭周末對俄國首都莫斯科發動一年多來規模最大的夜間無人機攻擊，造成至少4人死亡。《路透社》稱無法獨立驗證戰場相關報告，但俄、烏均否認蓄意攻擊平民。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

adblk6

ADVERTISEMENT

ad

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務