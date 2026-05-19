俄烏戰爭｜俄無人機及飛彈夜襲烏克蘭多個城市　1死逾30傷

俄羅斯入侵烏克蘭逾4年，雙方近期正逐步升級遠程無人機的致命攻擊。烏克蘭官員5月18日表示，俄軍夜間以無人機、空襲與砲擊攻擊烏克蘭多個城市，造成至少1人喪生、超過30人受傷，其中包括多名兒童。
住宅學校幼稚園成目標
根據《路透社》，烏克蘭南部港口城市敖德薩（Odessa）的住宅大樓、學校及幼稚園成為俄軍無人機的攻擊目標。當地軍事行政首長Serhiy Lysak表示，一名11歲男童及一名59歲男性在襲擊中受傷。
東南部城市第聶伯羅（Dnipro）及其他城市也遇襲。俄軍以飛彈攻擊第聶伯羅造成18人受傷，其中包括一名2歲女童和一名10歲男童。札波羅熱（Zaporizhzhia）亦有3人在夜間襲擊中受傷。州長費多羅夫（Ivan Fedorov）透過Telegram宣布以上消息。
南部的赫爾松（Kherson）同樣出現傷亡。州長普羅庫丁（Oleksandr Prokudin）通報，俄羅斯的襲擊造成1人喪生、9人受傷。
俄羅斯亦遭烏軍無人機襲擊。俄羅斯《國際文傳電訊社》（Interfax）引述俄國防部消息稱，烏軍無人機於夜間在俄國南部羅斯托夫（Rostov）與別爾哥羅德（Belgorod）等地區被擊落。烏克蘭周末對俄國首都莫斯科發動一年多來規模最大的夜間無人機攻擊，造成至少4人死亡。《路透社》稱無法獨立驗證戰場相關報告，但俄、烏均否認蓄意攻擊平民。
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🇺🇦 🇷🇺 Local authorities in #Ukraine's #Dnipro say residential buildings were targeted in the latest barrage of #Russian missile and drone strikes overnight between Sunday and Monday.#Kyiv claims to have intercepted most of the drones but only four of the 22 missiles fired by… pic.twitter.com/aJFJlyXVjd— FRANCE 24 English (@France24_en) May 18, 2026