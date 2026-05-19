俄烏戰爭｜俄無人機及飛彈夜襲烏克蘭多個城市　1死逾30傷

俄羅斯入侵烏克蘭逾4年，雙方近期正逐步升級遠程無人機的致命攻擊。烏克蘭官員5月18日表示，俄軍夜間以無人機、空襲與砲擊攻擊烏克蘭多個城市，造成至少1人喪生、超過30人受傷，其中包括多名兒童。

住宅學校幼稚園成目標

根據《路透社》，烏克蘭南部港口城市敖德薩（Odessa）的住宅大樓、學校及幼稚園成為俄軍無人機的攻擊目標。當地軍事行政首長Serhiy Lysak表示，一名11歲男童及一名59歲男性在襲擊中受傷。

東南部城市第聶伯羅（Dnipro）及其他城市也遇襲。俄軍以飛彈攻擊第聶伯羅造成18人受傷，其中包括一名2歲女童和一名10歲男童。札波羅熱（Zaporizhzhia）亦有3人在夜間襲擊中受傷。州長費多羅夫（Ivan Fedorov）透過Telegram宣布以上消息。