美國聖地牙哥清真寺槍擊案釀5死包括捨己救人保安 兩槍手疑自盡

根據警方說法，案發於當地時間中午前後，地點位於聖地牙哥克萊蒙特（Clairemont）社區。警方接獲「現場有槍手（active shooter）」通報後，大批警力在4分鐘內趕抵現場，並封鎖整座清真寺與周邊區域。現場畫面顯示，多名全副武裝警察持槍進入建築搜索，屋頂也部署狙擊警力戒備。

美國加州聖地牙哥（San Diego）5月18日發生槍擊案，兩名青少年槍手闖入當地最大清真寺「聖地牙哥伊斯蘭中心（Islamic Center of San Diego）」外開火，造成3人死亡，包括一名保安人員。兩名疑犯隨後被發現陳屍車內，疑似開槍自盡。警方目前將此案視為仇恨犯罪調查。

聖地牙哥警察局長Scott Wahl表示，警方抵達時，已在清真寺外發現3名男性死者，其中包括一名清真寺保安。警方認為，該保安可能在第一時間阻止槍手闖入，避免更多傷亡。

兩槍手不足20歲

警方之後在距離現場不遠處的一輛汽車內，發現兩名年約17歲與19歲的男性疑犯，兩人均死於疑似自戕槍傷。警方表示，執法人員並未開槍。聯邦調查局（FBI）也已介入協助調查。

由於案發地點為宗教場所，加上時值穆斯林重要節日前夕，警方表示目前「傾向視為仇恨犯罪，除非後續證據顯示並非如此」。清真寺伊瑪目Taha Hassane痛批，針對宗教場所發動攻擊「極其令人髮指」。

學生老師安全疏散

值得注意的是，清真寺內附設伊斯蘭學校，案發時有多名學生正在上課。警方表示，所有兒童與教師均已安全疏散，無人受傷。