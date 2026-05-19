美國聖地牙哥清真寺槍擊案釀5死包括捨己救人保安 兩槍手疑自盡

美國加州聖地牙哥（San Diego）5月18日發生槍擊案，兩名青少年槍手闖入當地最大清真寺「聖地牙哥伊斯蘭中心（Islamic Center of San Diego）」外開火，造成3人死亡，包括一名保安人員。兩名疑犯隨後被發現陳屍車內，疑似開槍自盡。警方目前將此案視為仇恨犯罪調查。
根據警方說法，案發於當地時間中午前後，地點位於聖地牙哥克萊蒙特（Clairemont）社區。警方接獲「現場有槍手（active shooter）」通報後，大批警力在4分鐘內趕抵現場，並封鎖整座清真寺與周邊區域。現場畫面顯示，多名全副武裝警察持槍進入建築搜索，屋頂也部署狙擊警力戒備。
聖地牙哥警察局長Scott Wahl表示，警方抵達時，已在清真寺外發現3名男性死者，其中包括一名清真寺保安。警方認為，該保安可能在第一時間阻止槍手闖入，避免更多傷亡。
兩槍手不足20歲
警方之後在距離現場不遠處的一輛汽車內，發現兩名年約17歲與19歲的男性疑犯，兩人均死於疑似自戕槍傷。警方表示，執法人員並未開槍。聯邦調查局（FBI）也已介入協助調查。
由於案發地點為宗教場所，加上時值穆斯林重要節日前夕，警方表示目前「傾向視為仇恨犯罪，除非後續證據顯示並非如此」。清真寺伊瑪目Taha Hassane痛批，針對宗教場所發動攻擊「極其令人髮指」。
學生老師安全疏散
值得注意的是，清真寺內附設伊斯蘭學校，案發時有多名學生正在上課。警方表示，所有兒童與教師均已安全疏散，無人受傷。
此外，美國近期因中東局勢升高，穆斯林與猶太社群安全疑慮持續增加。分析指出，此次攻擊恐再度引發美國社會對宗教仇恨與槍枝暴力問題的激烈討論。
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