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國際
出版：2026-May-19 12:28
更新：2026-May-19 12:28

尼泊爾男女神級嚮導　雙雙刷新登聖母峰世界紀錄(有片)

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尼泊爾男女神級嚮導，雙雙刷新登聖母峰世界紀錄。(X)

尼泊爾男女神級嚮導，雙雙刷新登聖母峰世界紀錄。(X)

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尼泊爾男女知名雪巴人登山家雙雙刷新登聖母峰世界紀錄。56歲尼泊爾知名雪巴人Kami Rita周日(17)32次成功登上世界最高峰聖母峰，刷新自己保持的世界最高峰登頂次數世界紀錄。同日，52歲的女雪巴人Lhakpa完成第11次登頂，亦刷新女性登上聖母峰最多次數紀錄。

綜合報道，尼泊爾觀光局表示，Kami Rita17日上午1012分登頂，在帶領登山公司的客戶時，抵達海拔8,849公尺的聖母峰山頂，他的成就對尼泊爾登山產業及國際形象做出重大貢獻。Kami Rita1994年首次登上聖母峰，當時他正為一間商業登山公司工作。自此之後，他幾乎每年都會帶領客戶登上聖母峰。

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Kami Rita於17日上午10時12分登頂。(FB) Lhakpa完成第11次登頂。(IG)

Lhakpa為首位登頂及平安下山尼泊爾女性

此外，被譽為「登山女王」的52歲女雪巴人Lhakpa完成第11次登頂，刷新女性登上聖母峰最多次數紀錄。Lhakpa2000年首次登頂聖母峰，成為首位成功登上世界最高峰並平安下山的尼泊爾女性。Lhakpa是一名單親媽媽，她在撫養孩子的同時不斷挑戰極限的故事，於2023年被拍成紀錄片《登山女王》(Mountain Queen)

帶領外國登山家攀登聖母峰及其他高山，是許多雪巴人家庭的重要收入來源，他們是聖母峰所在地區索盧坤布(Solukhumbu)的居民。在今年3月至5月登山季，尼泊爾當局已核發492張攀登聖母峰的許可證，但僅本月就有3名尼泊爾登山家在山上罹難。

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Kami Rita第32次登上聖母峰後拍攝

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