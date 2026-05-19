尼泊爾男女神級嚮導　雙雙刷新登聖母峰世界紀錄(有片)

綜合報道，尼泊爾觀光局表示，Kami Rita於17日上午10時12分登頂，在帶領登山公司的客戶時，抵達海拔8,849公尺的聖母峰山頂，他的成就對尼泊爾登山產業及國際形象做出重大貢獻。Kami Rita在1994年首次登上聖母峰，當時他正為一間商業登山公司工作。自此之後，他幾乎每年都會帶領客戶登上聖母峰。

Lhakpa 為首位登頂及平安下山尼泊爾女性

此外，被譽為「登山女王」的52歲女雪巴人Lhakpa完成第11次登頂，刷新女性登上聖母峰最多次數紀錄。Lhakpa於2000年首次登頂聖母峰，成為首位成功登上世界最高峰並平安下山的尼泊爾女性。Lhakpa是一名單親媽媽，她在撫養孩子的同時不斷挑戰極限的故事，於2023年被拍成紀錄片《登山女王》(Mountain Queen)。

帶領外國登山家攀登聖母峰及其他高山，是許多雪巴人家庭的重要收入來源，他們是聖母峰所在地區索盧坤布(Solukhumbu)的居民。在今年3月至5月登山季，尼泊爾當局已核發492張攀登聖母峰的許可證，但僅本月就有3名尼泊爾登山家在山上罹難。