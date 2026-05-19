七旬婦倒車疑踩錯油門　撞爆玻璃直插室內泳池(有片)

南韓慶尚南道密陽市一名七旬婦人，上周六(16日)在倒車過程中，撞破一間體育中心一樓的玻璃窗後，直墜地下室的游泳池內，造成一人受傷。警方目前正進一步調查事故原因。

綜合報道，當地警方表示，推測涉事七旬婦游泳後，準備駕車離開。根據網上監控影片顯示，就在老婦準備倒車時，先撞上另一輛車，隨後懷疑誤踩油門，突然加速向前衝，越過停車格的花圃後，直接撞破破璃窗，車頭以90度垂直直墮地下室泳池邊緣，之後翻覆落入泳池，致四輪朝天。