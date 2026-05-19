七旬婦倒車疑踩錯油門　撞爆玻璃直插室內泳池(有片)

南韓慶尚南道密陽市一名七旬婦人，上周六(16日)在倒車過程中，撞破一間體育中心一樓的玻璃窗後，直墜地下室的游泳池內，造成一人受傷。警方目前正進一步調查事故原因。
綜合報道，當地警方表示，推測涉事七旬婦游泳後，準備駕車離開。根據網上監控影片顯示，就在老婦準備倒車時，先撞上另一輛車，隨後懷疑誤踩油門，突然加速向前衝，越過停車格的花圃後，直接撞破破璃窗，車頭以90度垂直直墮地下室泳池邊緣，之後翻覆落入泳池，致四輪朝天。
泳客救出女司機 一度為其進行心肺復甦
事發時，泳池內約有8至10人，包括一名教練，所幸汽車墜落位置當時無人。車輛在泳池中反轉後，幾名泳客合力救出涉事女司機，並為她進行心肺復甦；她目前無生命危險，另有1名女泳客被玻璃碎片輕微割傷，傷勢無大礙。女司機事後向警方表示，自己完全不記得當時的情況，警方則確認，女司機並無酒駕或無照駕駛情形，事發原因仍有待調查。
🇰🇷 A car traveling at speed "jumped" into a swimming pool filled with people in Hanam, South Korea.— Маrina Wolf (@volkova_ma57183) May 17, 2026
The driver of the submerged vehicle was a pensioner. pic.twitter.com/yv7F8KkzJc