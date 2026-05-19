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國際
出版：2026-May-19 15:00
更新：2026-May-19 15:00

七旬婦倒車疑踩錯油門　撞爆玻璃直插室內泳池(有片)

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七旬婦倒車欵踩錯油門，撞爆玻璃直插室內泳池。(X)

七旬婦倒車疑踩錯油門，撞爆玻璃直插室內泳池。(X)

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南韓慶尚南道密陽市一名七旬婦人，上周六(16)在倒車過程中，撞破一間體育中心一樓的玻璃窗後，直墜地下室的游泳池內，造成一人受傷。警方目前正進一步調查事故原因。

綜合報道，當地警方表示，推測涉事七旬婦游泳後，準備駕車離開。根據網上監控影片顯示，就在老婦準備倒車時，先撞上另一輛車，隨後懷疑誤踩油門，突然加速向前衝，越過停車格的花圃後，直接撞破破璃窗，車頭以90度垂直直墮地下室泳池邊緣，之後翻覆落入泳池，致四輪朝天。

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老婦先撞上另一輛車，隨後懷疑誤踩油門，突然加速向前衝。(X) 事發時，泳池內約有8至10人，包括一名教練，所幸汽車墜落位置當時無人。(X) 幾名泳客合力救出涉事女司機，並為她進行心肺復甦。(X) 警方則確認，女司機並無酒駕或無照駕駛情形，事發原因仍有待調查。(X)

泳客救出女司機 一度為其進行心肺復甦

事發時，泳池內約有810人，包括一名教練，所幸汽車墜落位置當時無人。車輛在泳池中反轉後，幾名泳客合力救出涉事女司機，並為她進行心肺復甦；她目前無生命危險，另有1名女泳客被玻璃碎片輕微割傷，傷勢無大礙。女司機事後向警方表示，自己完全不記得當時的情況，警方則確認，女司機並無酒駕或無照駕駛情形，事發原因仍有待調查。

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