全球最長壽候選狗　被領養不足1個月　30歲蝴蝶犬剛離世(有片)

法國1隻可能是「全球最長壽狗狗」的蝴蝶犬(Continental Toy Spaniel)，在經歷陪伴前主人至死亡，在被領養後不夠1個月離世，終年30歲。綜合報道，從事動物慈善工作的義工Anne-Sophie Moyon，蝴蝶犬「Lazare」出生於1995年12月4日，牠一生的大部分時間都和原主人一起生活，直到原主人逝世，牠在原主人的遺體旁被發現，其後被送到收容所。

直至29歲單親媽媽Ophelie Boudol，上月到收容所為其母親物色寵物時，卻看上比她更年長的Lazare，決定就把牠帶回家，與她9歲的兒子及2隻貓一起生活。當時，30歲5個月高齡的Lazare已經需要穿尿布，聽不見也看不見，幾乎整天都在睡覺，被領養幾個星期後，Ophelie Boudol就在14日宣布Lazare離世。不過，健力士世界紀錄表示，在這隻蝴蝶犬離世之前沒有收到其認證申請或相關證據，因此無法確認牠是否擁有世界最長壽狗狗的頭銜。