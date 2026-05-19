美國現反AI浪潮 OpenAI CEO住所遭擲汽油彈 支持AI議員家門遭人狂轟13槍

印第安納波利斯市市議員Ron Gibson支持設立數據中心的計劃，早前有人在他家門連開13槍，並放下反數據中心字條。(資料圖片)

美媒報道，在人工智能(AI)正從各方面快速影響現代人生活之際，美國社會對AI觀感卻迅速惡化。Google前行政總裁施密特(Eric Schmidt)直言，現今增長速度比AI產業還快的可能就是美國人對AI的負面情緒。 《華爾街日報》報道，施密特5月15日在亞利桑那大學畢業禮上演講，稱AI帶來的技術變革，將比「過去任何變革都更巨大、快速，且影響更深遠」時，與其他在畢業演說暢談AI的講者一樣，台下噓聲此起彼落。 最近幾周的民調一再顯示，受訪美國民眾普遍對AI表達憂慮，跟科技業高層稱「AI將因改善人們生活而獲得歡迎」的說法大相徑庭。

美國民眾不滿數據中心擴張進一步推高能源價格；勞工階層擔心大規模失業；家長憂慮AI會破壞教育並危害子女心理健康。近數月，美國社會這波AI怒氣已引發抗議行動，有報道指出現零星暴力事件。 根據聯邦起訴書，今年4月，一名20歲德州男子涉嫌向OpenAI行政總裁阿特曼(Sam Altman)的住所投擲汽油彈，並對OpenAI在三藩市的總公司發出威脅。此外，印第安納波利斯市市議員Ron Gibson支持設立數據中心的計劃，結果有人在他家門連開13槍。Gibson說：「從沒想過會發生這種事。」他在門墊下發現一張寫著「不要數據中心」的紙條，兩天後又來一張寫著「去你的」的字條。

民調專家指出，公眾輿論對AI觀感惡化速度之快實屬罕見。政治分析員則指，同樣罕見的還包括AI焦慮迅速成為重要政治議題，這類議題正撼動一些原本看似志在必得的連任選戰，也打亂傳統黨派的對立格局。 近期一項民調顯示，只有約30%民主黨支持者認為美國應盡可能快速推動AI創新；相比之下，共和黨支持者的比例約50%，而科技創業者則高達77%。 共和黨籍聯邦參議員Josh Hawley提出法案，要求數據中心與AI公司須遵守新規範，他說：「人們就是有種走投無路的感覺。」

民調公司Blue Rose Research發現過去一年研究的39項政治議題中，AI雖仍落後經濟、移民及外交政策等更受重視的議題，但重要性上升速度卻最快。 雖然反AI情緒能為部分選舉活動助選，但對AI企業及數據中心建設業者而言，這正形成一場嚴重危機。這些公司正砸下數以億計美元，以便中期選舉時對抗反AI聲浪。但事實上，全美各地的社區組織正持續阻撓數據中心計劃。根據追蹤此趨勢的機構Data Center Watch統計，去年至少有48個、總值約1,560億美元的計劃遭地方反對力量阻止或延後。數據機構Heatmap的資料顯示，今年第一季有創新高的20個計劃因地方反對聲而取消，另有數十個正面臨類似阻力。

在華府近期一場數據中心會議上，一名企業高層直言，業界如今面對的猶如一群反對所有開發的「穴居人」(cave people)。另有與會者說，她女兒的朋友對數據中心有怨言。 OpenAI全球事務長Chris Lehane表示，一些散播最壞情境的末日論者(doomers)，加上民眾對社交媒體公司長年不滿以及一些負面報道，共同加劇了美國民眾的AI不良觀感，「如果持續不斷從恐懼角度談論AI，就會一直製造恐慌」。 他表示，OpenAI正努力尋找能源成本和兒童安全等問題的解決方案，「整個產業需更審慎地論證為何我們(OpenAI)對國家和世界都有益處」。