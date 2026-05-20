聖地牙哥清真寺槍擊案｜槍手身分曝光　犯案槍械寫上仇恨言論

據執法部門消息人士透露，在美國聖地牙哥一座清真寺外造成三人死亡的槍擊案中，涉案槍手的身分已被確認為 17歲的Cain Clark和 18 歲的Caleb Velasquez。

根據學校社交平台頁面顯示，17歲槍手曾就讀麥迪遜高中，是一名出色的摔角手。他78歲的祖父大衛回應稱：「我們對發生的事情深感悲痛。這太令人震驚了。」

兩名槍手被發現死於車內，死因是自殺性槍傷，地點距離事發地聖地牙哥伊斯蘭中心僅幾個街區。

消息人士稱，在疑犯車輛中發現了反伊斯蘭文字，並且在槍擊事件中使用的槍支上也寫有「仇恨言論」。