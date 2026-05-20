聖地牙哥清真寺槍擊案｜槍手身分曝光　犯案槍械寫上仇恨言論

據執法部門消息人士透露，在美國聖地牙哥一座清真寺外造成三人死亡的槍擊案中，涉案槍手的身分已被確認為 17歲的Cain Clark和 18 歲的Caleb Velasquez。
根據學校社交平台頁面顯示，17歲槍手曾就讀麥迪遜高中，是一名出色的摔角手。他78歲的祖父大衛回應稱：「我們對發生的事情深感悲痛。這太令人震驚了。」
兩名槍手被發現死於車內，死因是自殺性槍傷，地點距離事發地聖地牙哥伊斯蘭中心僅幾個街區。
消息人士稱，在疑犯車輛中發現了反伊斯蘭文字，並且在槍擊事件中使用的槍支上也寫有「仇恨言論」。
汽油罐貼紙疑致敬黨衛軍
在發現槍手屍體的現場，找到了一把散彈槍和一個側面貼有「SS」貼紙的汽油罐。「SS」似乎代表的是黨衛軍（Schutzstaffel），是希特拉的納粹政權統治下的德國準軍事組織。
清真寺遇難的三人分別是第一時間試圖制止槍手的保安兼八個孩子的父親阿卜杜拉、雜貨店老闆和另一名男子。
當局表示，接到第一通緊急電話後四分鐘內，警員就湧入伊斯蘭中心，展開了警方所描述的快速而「動態」的應對行動。警方在行動中出動了 50 至 100 名警員進入伊斯蘭中心，搜查了課室、祈禱區和周圍的建築物。
調查仍在進行中，當局尚未公佈犯案動機，但槍手在武器上刻有反伊斯蘭訊息，其中一人留下遺書，宣揚「種族自豪感」。
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