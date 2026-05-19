伊朗局勢｜美伊恐再交戰 權力核心消息：因通脹失業惡化 德黑蘭不願維持「不戰不和」

中東戰爭延燒3個月後，美國與伊朗各不相讓，終戰談判陷入僵局，伊朗持續控制霍爾木茲海峽。分析指，這不僅對國際帶來沉重經濟壓力，爆發新一輪戰事的風險也不斷上升。
路透社分析，決策者日益擔憂的問題已不再是「協議是否即將達成」，而是美國或伊朗在僵持中會不會出現誤判，進而觸發新一波攻擊。皆因美國與以色列國內要求發動新一輪攻勢的聲浪愈來愈大，部分官員認為施加更大軍事壓力就能削弱伊朗的籌碼，迫使其重返談判桌。
然而，以色列智庫「國家安全研究所」資深研究員、國防情報局伊朗部門前主管Danny Citrinowicz卻質疑新的軍事行動是否有用，指出：「我們已反覆驗證過了，伊朗沒有屈服」。
數名伊朗官員也對路透社表明，國家導彈計劃、核力量以及霍爾木茲海峽的控制權都不是可以用來交易的政策工具，而是國家存續的意識形態根本，放棄這些不是妥協，而是投降。
目前由巴基斯坦斡旋的多輪間接談判並無突破。美國要求伊朗停止濃縮鈾活動20年並交出現有庫存，伊朗則要求停止空襲、獲得安全保證、戰爭賠償，以及承認德黑蘭對霍爾木茲海峽的主權，雙方分歧極大。
美國總統特朗普已警告伊朗「時間正一分一秒過去」，並稱伊朗「最好盡快行動，否則將沒有任何東西留下」。特朗普還揚言若伊朗拒與美國達成協議，將面臨「極不利的後果」。
國際危機組織伊朗計劃主管Ali Vaez分析，目前雙方均未展現做出「痛苦妥協」的意願，「雙方都認為時間站在自己這邊，自己佔了上風」，正是這種認知令終戰協議變成不可能的任務。結果就是，霍爾木茲海峽持續封鎖，供應鏈中斷，全球經濟壓力持續升溫。
然而，在伊朗強硬姿態的背後，接近權力核心的消息人士透露，隨著通脹失控、失業率攀升，關鍵產業遇襲導致經濟情況惡化，伊朗已不願再維持「不戰不和」的漫長僵局。消息指，伊朗希望先達成初步協議以結束戰爭，也就是重啟霍爾木茲海峽並解除美國封鎖，之後再處理解除制裁及核限制這些更棘手問題。美國卻堅持，結束戰爭應留待之後的談判。
美國前官員兼中東談判代表Aaron Miller表示，能否控制霍爾木茲海峽將是衡量特朗普政府成敗的關鍵指標，最終結果也可能決定特朗普的外交政策。
他指出，若在無政治協議下重新開放霍爾木茲海峽，意味美國必須部署地面部隊，長期駐紮伊朗領土。
Vaez認為，特朗普不願採取成本極高的選項，霍爾木茲海峽問題也無法透過軍事行動解決，因此談判才是唯一可行的途徑。Citrinowicz則指出，若高估施壓成效或低估伊朗的韌性，都將帶來風險。