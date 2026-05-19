伊朗局勢｜美伊恐再交戰 權力核心消息：因通脹失業惡化 德黑蘭不願維持「不戰不和」

中東戰爭延燒3個月後，美國與伊朗各不相讓，終戰談判陷入僵局，伊朗持續控制霍爾木茲海峽。分析指，這不僅對國際帶來沉重經濟壓力，爆發新一輪戰事的風險也不斷上升。

路透社分析，決策者日益擔憂的問題已不再是「協議是否即將達成」，而是美國或伊朗在僵持中會不會出現誤判，進而觸發新一波攻擊。皆因美國與以色列國內要求發動新一輪攻勢的聲浪愈來愈大，部分官員認為施加更大軍事壓力就能削弱伊朗的籌碼，迫使其重返談判桌。

然而，以色列智庫「國家安全研究所」資深研究員、國防情報局伊朗部門前主管Danny Citrinowicz卻質疑新的軍事行動是否有用，指出：「我們已反覆驗證過了，伊朗沒有屈服」。