伊波拉增至549宗131死 世衛召開緊急會議

剛果民主共和國近期爆發的伊波拉疫情持續擴大，官方最新通報顯示，當地累計疑似及確診個案已增至最少549宗，並錄得131人死亡。鄰國烏干達目前累計有2宗確診病例。美國證實一名在當地工作的醫生感染伊波拉病毒，會將他轉送到德國醫治。世衛較早時把今輪疫情列為「國際關注的突發公共衛生事件」，總幹事譚德塞指疫情發展令人憂慮。面對疫情升溫，世衛召開緊急委員會會議，專家團隊將討論現階段可行的應對策略，包括是否存在有效疫苗選項。
今輪疫情涉及的是「本迪布焦病毒」分支，目前未有任何獲批准的疫苗或治療方法。有研究顯示，美國藥廠默沙東針對「扎伊爾病毒」研發的疫苗，在動物實驗中對「本迪布焦病毒」亦有一定保護效果。相關數據將成為世衛會議討論重點之一，專家將評估是否需要就該疫苗進一步測試。
剛果民主共和國的疫情重災區伊圖里省情況持續嚴峻。當地衛生部門指已錄得至少105宗懷疑死亡個案。政府正計劃設立3個治療中心，以加強救治工作。伊波拉病毒自上月底開始在社區擴散，但當局初期僅針對常見的「扎伊爾病毒」進行檢測，直至本月14日確診首宗感染個案後，才確認實際涉及的是「本迪布焦病毒」，影響防疫進度。
美醫生於當地診症時染疫
美國一個基督教福音組織證實，美國籍醫生斯塔福德在伊圖里省首府布尼亞醫治病人時感染伊波拉病毒，美國疾控中心正安排他轉移到德國醫治，另外6名曾暴露於病毒的美國人亦會一併轉移。美國疾控中心較早時宣布，禁止過去21日曾在剛果民主共和國、烏干達及南蘇丹停留，或由這3個地方出發的非美國公民進入美國；總統特朗普稱關注疫情發展，但指疫情現時主要集中於非洲，暫未見大範圍外溢。