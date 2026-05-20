伊波拉增至549宗131死 世衛召開緊急會議

剛果民主共和國近期爆發的伊波拉疫情持續擴大，官方最新通報顯示，當地累計疑似及確診個案已增至最少549宗，並錄得131人死亡。鄰國烏干達目前累計有2宗確診病例。美國證實一名在當地工作的醫生感染伊波拉病毒，會將他轉送到德國醫治。世衛較早時把今輪疫情列為「國際關注的突發公共衛生事件」，總幹事譚德塞指疫情發展令人憂慮。面對疫情升溫，世衛召開緊急委員會會議，專家團隊將討論現階段可行的應對策略，包括是否存在有效疫苗選項。

今輪疫情涉及的是「本迪布焦病毒」分支，目前未有任何獲批准的疫苗或治療方法。有研究顯示，美國藥廠默沙東針對「扎伊爾病毒」研發的疫苗，在動物實驗中對「本迪布焦病毒」亦有一定保護效果。相關數據將成為世衛會議討論重點之一，專家將評估是否需要就該疫苗進一步測試。

剛果民主共和國的疫情重災區伊圖里省情況持續嚴峻。當地衛生部門指已錄得至少105宗懷疑死亡個案。政府正計劃設立3個治療中心，以加強救治工作。伊波拉病毒自上月底開始在社區擴散，但當局初期僅針對常見的「扎伊爾病毒」進行檢測，直至本月14日確診首宗感染個案後，才確認實際涉及的是「本迪布焦病毒」，影響防疫進度。