伊朗局勢｜特朗普：或不得不再次重創伊朗　北約考慮協助船隻通過海峽

美國總統特朗普日前指，應中東多國請求，將推遲原定打擊伊朗的計劃。他周二表示，星期一原本只差1個小時，他就會下令向伊朗發動打擊，但由於幾個海灣國家請求，指同伊朗的談判取得很大進展，他決定推遲行動。

特朗普視察白宮東翼宴會廳改建工程時見記者，指伊朗領導人正懇求達成協議，但如果無法取得協議，美國將在未來數日攻擊伊朗。他會給伊朗兩至三日時間以達成協議，可能是星期五、六、日，或下周初，總之是一個有限的時間，因為不能讓伊朗擁有新的核武。特朗普說，他希望不必再採取進一步行動，但亦有可能不得不再次重創伊朗，很快就會知道。