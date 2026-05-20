伊朗局勢｜特朗普：或不得不再次重創伊朗　北約考慮協助船隻通過海峽

美國總統特朗普日前指，應中東多國請求，將推遲原定打擊伊朗的計劃。他周二表示，星期一原本只差1個小時，他就會下令向伊朗發動打擊，但由於幾個海灣國家請求，指同伊朗的談判取得很大進展，他決定推遲行動。
特朗普視察白宮東翼宴會廳改建工程時見記者，指伊朗領導人正懇求達成協議，但如果無法取得協議，美國將在未來數日攻擊伊朗。他會給伊朗兩至三日時間以達成協議，可能是星期五、六、日，或下周初，總之是一個有限的時間，因為不能讓伊朗擁有新的核武。特朗普說，他希望不必再採取進一步行動，但亦有可能不得不再次重創伊朗，很快就會知道。
報道：北約或轉變對伊朗戰爭整體策略
霍爾木茲海峽受美伊戰事影響導致航運受阻，導致推高能源價格及影響經濟。《彭博社》引述北約官員報道，若霍爾木茲海峽7月初仍未重開，北約考慮是否協助船隻通過海峽。報道指，有關提議已獲多個北約成員國支持，但未達到全體支持的程度。《路透社》引述歐洲外交官指，部分北約成員國認為，北約應在霍爾木茲海峽通航問題上發揮作用，但有部分國家不希望捲入戰爭。北約歐洲盟軍最高司令Alexus Grynkewich周二(19日)在記者會指，正在考慮協助霍爾木茲海峽通航的問題，但目前未展開規劃工作，要先確立政治方向。這項舉措將意味北約轉變對伊朗戰爭的整體策略。北約發言人未立即回應置評請求。