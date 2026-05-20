Mango創辦人墮崖身亡　43歲長子被捕由證人變疑犯(有片)

西班牙知名服飾品牌Mango的創辦人Isak Andic於2024年墮崖身亡，西班牙警方昨日(19日)拘捕Mango的創辦人之子Jonathan Andic，據指，Jonathan疑似涉嫌殺害自己的父親，即是Isak Andic。Jonathan將到法院出庭接受盤問。

綜合報道，Isak Andic於2024年12月在巴塞隆納附近的蒙特塞拉特山(Montserrat)遠足時墮落峽谷身亡，終年71歲，2025年初因缺乏犯罪證據而以意外事故結案，惟情況急轉直下，警方期後再重啟調查，並朝懷疑謀殺方向偵辦，原本為事件唯一證人的Jonathan變成疑犯。Jonathan於19日上午約11時被警方帶離住所，由於法庭將案件審訊內容保密，警方尚未正式公布他被控的罪名，暫時未知是否涉及謀殺或其他罪行，Jonathan交出100萬歐元保釋金後已獲釋，但已交出護照及禁止離境，每周要到法院報道，稍後將到法院出庭接受盤問。Andic家族發言人事後證實Jonathan就其父親死亡一案接受查間，但未有詳細說明。