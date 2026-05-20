Mango創辦人墮崖身亡　43歲長子被捕由證人變疑犯(有片)

西班牙知名服飾品牌Mango的創辦人Isak Andic於2024年墮崖身亡，西班牙警方昨日(19日)拘捕Mango的創辦人之子Jonathan Andic，據指，Jonathan疑似涉嫌殺害自己的父親，即是Isak Andic。Jonathan將到法院出庭接受盤問。
綜合報道，Isak Andic於2024年12月在巴塞隆納附近的蒙特塞拉特山(Montserrat)遠足時墮落峽谷身亡，終年71歲，2025年初因缺乏犯罪證據而以意外事故結案，惟情況急轉直下，警方期後再重啟調查，並朝懷疑謀殺方向偵辦，原本為事件唯一證人的Jonathan變成疑犯。Jonathan於19日上午約11時被警方帶離住所，由於法庭將案件審訊內容保密，警方尚未正式公布他被控的罪名，暫時未知是否涉及謀殺或其他罪行，Jonathan交出100萬歐元保釋金後已獲釋，但已交出護照及禁止離境，每周要到法院報道，稍後將到法院出庭接受盤問。Andic家族發言人事後證實Jonathan就其父親死亡一案接受查間，但未有詳細說明。
報道爆料：事發當日Jonathan支開父親的保鑣
當地有報道引述知情人士透露，Jonathan證供存在矛盾，雖然沒有發現謀殺的鐵證，但種種跡象綜合起來，讓警方認為這不是一宗單純的意外事故。另有當地媒體報道，警方認為Isak墮崖位置很難「在沒有外力作用的情況下」發生意外，並非60年來從未發生墮崖事故，加上遠足當天Jonathan以想與父親進行私人交談為理由要求Isak的貼身保鑣離開，理由是他想要與父親進行私人交談。據《福布斯》(Forbes)在Isak逝世時的估算，其身價高達45億美元。Jonathan於Isak離世後，正式接任公司董事會副主席。
Jonathan Andic surt en llibertat provisional minuts després de pagar la fiança d'un milió d'euros per eludir l'ingrés a la presó.— 3CatInfo (@3CatInfo) May 19, 2026
Està acusat d'homicidi per la mort del seu pare, Isak Andic, el fundador de Mango https://t.co/aNJGWeWjzh pic.twitter.com/AOJvaJAoXF