熱門搜尋:
特朗普 網上熱話 結業潮 伊波拉病毒 新店關注組 C觀點 首岸 2026世界盃 二手樓 周顯 健身 行山路線 減肥
dadblk3 madblk3
adblk3
adblk3
返回
國際
出版：2026-May-20 11:58
更新：2026-May-20 11:58

Mango創辦人墮崖身亡　43歲長子被捕由證人變疑犯(有片)

分享：
Mango創辦人墮崖身亡，43歲長子被捕由證人變疑犯。(X)

Mango創辦人墮崖身亡，43歲長子被捕由證人變疑犯。(X)

adblk4

西班牙知名服飾品牌Mango的創辦人Isak Andic2024年墮崖身亡，西班牙警方昨日(19)拘捕Mango的創辦人之子Jonathan Andic，據指，Jonathan疑似涉嫌殺害自己的父親，即是Isak AndicJonathan將到法院出庭接受盤問。

綜合報道，Isak Andic202412月在巴塞隆納附近的蒙特塞拉特山(Montserrat)遠足時墮落峽谷身亡，終年71歲，2025年初因缺乏犯罪證據而以意外事故結案，惟情況急轉直下，警方期後再重啟調查，並朝懷疑謀殺方向偵辦，原本為事件唯一證人的Jonathan變成疑犯。Jonathan19日上午約11時被警方帶離住所，由於法庭將案件審訊內容保密，警方尚未正式公布他被控的罪名，暫時未知是否涉及謀殺或其他罪行，Jonathan交出100萬歐元保釋金後已獲釋，但已交出護照及禁止離境，每周要到法院報道，稍後將到法院出庭接受盤問。Andic家族發言人事後證實Jonathan就其父親死亡一案接受查間，但未有詳細說明。

adblk5
Isak Andic於2024年12月在巴塞隆納附近的蒙特塞拉特山(Montserrat)遠足時墮落峽谷身亡，終年71歲。(X) 當地媒體報道，警方認為Isak墮崖位置很難「在沒有外力作用的情況下」發生意外。(X) Jonathan於Isak離世後，正式接任公司董事會副主席。(X) 法庭將案件審訊內容保密，警方尚未正式公布Jonathan被控的罪名。(X)

報道爆料：事發當日Jonathan支開父親的保鑣

當地有報道引述知情人士透露，Jonathan證供存在矛盾，雖然沒有發現謀殺的鐵證，但種種跡象綜合起來，讓警方認為這不是一宗單純的意外事故。另有當地媒體報道，警方認為Isak墮崖位置很難「在沒有外力作用的情況下」發生意外，並非60年來從未發生墮崖事故，加上遠足當天Jonathan以想與父親進行私人交談為理由要求Isak的貼身保鑣離開，理由是他想要與父親進行私人交談。據《福布斯》(Forbes)Isak逝世時的估算，其身價高達45億美元。JonathanIsak離世後，正式接任公司董事會副主席。

adblk6

ADVERTISEMENT

ad

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務