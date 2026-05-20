皇仁書院1995年會考10A狀元 蔣濛任美國西北大學首位華裔校長

美國名校西北大學(Northwestern University)周一(18日)宣布，任命現任印第安納州普渡大學(Purdue University)校長、華人科學家蔣濛(Mung Chiang)為新任校長，成為西北大學創校175年以來首位亞裔校長，7月1日上任。
11歲隨家人由天津移居香港
49歲的蔣濛11歲隨家人由天津移居香港，中學階段入讀傳統名校皇仁書院，1995年中學會考取得10科A，是當年該校四名狀元之一，之後獲獎學金到到美國史丹福大學升學，先後取得電機工程學士、碩士及博士學位，之後加入普林斯頓大學展開研究工作，並曾擔任美國國務卿顧問等聯邦政府要職，2023年出任普渡大學校長。
西北大學是美國歷史悠久的私立研究型大學，在今年的QS和THE世界大學排名，分別排42和30位。大學表示，蔣濛有卓越才智和積極進取的領導力，而他曾在多所院校展現出卓越的學術和行政領導才能。大學又表示，蔣濛視言論自由為發展卓越成就的關鍵。
蔣濛表示，獲委任後的首要工作，是了解西北大學的獨特文化和社群，計劃與學生、家長、教職員、舊生、捐款人、信託人等會面。他一直很欽佩西北大學在跨學科學術研究、藝術創作和富影響力研究，以及卓越醫療保健系統，和濃厚的校園精神，期待與所有同事攜手合作，繼續推動大學取得更大的進步。
遭聯邦政府凍結近8億美元資金
西北大學因涉及反對加沙戰爭抗議活動、多元化政策及跨性別醫療服務等議題，遭聯邦政府調查與凍結近8億美元的聯邦資金，超過100個聯邦資助研究項目被迫停工，資金斷流直接導致校方裁減400多個崗位，原本的校長席爾於2025年9月辭職。校方在聲明中特別提到，蔣濛對「言論自由與自由表達」的堅定承諾。蔣濛如何迅速修復學校與聯邦政府的關係、重新爭取研究經費的解凍將成為上任後首要考驗。