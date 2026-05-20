皇仁書院1995年會考10A狀元 蔣濛任美國西北大學首位華裔校長

11歲隨家人由天津移居香港

49歲的蔣濛11歲隨家人由天津移居香港，中學階段入讀傳統名校皇仁書院，1995年中學會考取得10科A，是當年該校四名狀元之一，之後獲獎學金到到美國史丹福大學升學，先後取得電機工程學士、碩士及博士學位，之後加入普林斯頓大學展開研究工作，並曾擔任美國國務卿顧問等聯邦政府要職，2023年出任普渡大學校長。

西北大學是美國歷史悠久的私立研究型大學，在今年的QS和THE世界大學排名，分別排42和30位。大學表示，蔣濛有卓越才智和積極進取的領導力，而他曾在多所院校展現出卓越的學術和行政領導才能。大學又表示，蔣濛視言論自由為發展卓越成就的關鍵。