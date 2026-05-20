越南23歲網紅Dan Thy罹患血癌 後悔多熬夜少飲水

在TikTok坐擁逾1100萬粉絲的越南網紅Dan Thy，近日突然公開罹患血癌消息。她坦言長期熬夜、高糖飲食且幾乎不飲水或是發病原因。 現年23歲的Dan Thy，過去憑藉精緻妝容、Cosplay拍短片及鮮明風格，在社交平台累積超高人氣。日前她突然上傳近3分鐘影片，親自向粉絲說明自己罹癌的情況，畫面中的她神情明顯憔悴，但仍努力保持冷靜。 Dan Thy表示，之所以選擇公開病情，是因為未來可能無法維持穩定更新，也希望透過自己的經歷，提醒更多年輕人重視健康與生活作息。

為拍片日夜顛倒 每日幾杯含糖飲品 她坦言，近年為了經營社交平台與拍攝影片，長時間處於作息混亂狀態，經常熬夜到清晨6、7點才入睡，生活幾乎日夜顛倒。此外，她也透露自己長達3年幾乎不飲水，每天反而會飲用4至5杯奶茶、抹茶鮮奶咖啡等含糖飲品。

Dan Thy提到，因為自己平時沒有抽煙或喝酒習慣，也未出現明顯不適，因此一直認為年紀輕、身體應該沒有問題，直到確診血癌後，才意識到長期透支健康可能造成嚴重後果。 她也透露，接下來將接受漫長療程，可能面臨脫髮與外貌改變等副作用，因此想提前記錄自己目前的模樣。談及病況時，她一度情緒哽咽，但仍強調，拍攝影片並不是為了博取同情，而是希望提醒大家不要忽視身體發出的警訊。 16歲時曾整容 事實上，Dan Thy在越南Gen-Z中擁有極高知名度，社交平台累積數億次按讚。她過去也曾公開分享16歲接受整容手術的經歷，直率性格吸引不少粉絲支持。