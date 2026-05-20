剛痛失兒子和父親　婦人到公園散心檢3卡鑽石

美國阿肯色州開放公眾尋找鑽石的「鑽石坑州立公園」(Crater of Diamonds State Park)再有遊客掘到罕有鑽石。公園日前在社交平台貼文表示，一名來自賓夕凡尼亞州的婦人造訪該公園時發現一粒3卡白鑽，令最近因兒子和父親離世而深陷悲痛的她，因這段奇遇「帶來意想不到的光明時刻」。
綜合報道，47歲女事主Keshia Smith，於去年10年痛失愛子，惟上月再失去父親，接連痛失兩名摯愛令她陷入悲痛之中。Keshia希望藉著這次公園之旅為自己打氣，她與男友和哥哥於上月21日抵達公園，翌日，Keshia在一塊紀念1906年在阿肯色州發現第一粒鑽石的歷史標誌牌附近挖土期間，注意到鏟子上有閃閃發光的東西。她把那石子帶去清洗，才驚悉原來找到了一粒鑽石。Keshia把鑽石帶到發現中心，經工作人員鑑定，這顆閃閃發光的石頭是一粒 3.09卡的白色鑽石，並向她發出證明書。
鑽石以孫兒命名
Keshia坦言：「過去6個月我感到壓力很大。去年10月我失去兒子，一周前我們又埋葬了父親。這一切真的讓我難以承受」她安慰地說：「我真的太需要它。我為此祈禱過，簡直不敢相信真的發生了」。Keshia隨後給鑽石起了名字「Za'Novia Liberty Diamond」，她解釋，「Za'Novia」代表了她的兩個孫兒的名字，而 「Liberty」則是紀念美國建國250周年。公園官網稱，從1972年鑽石坑公園成為阿肯色州立公園起至今年1月13日為止，遊客已在該公園發現超過3萬7377粒鑽石。