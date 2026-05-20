剛痛失兒子和父親　婦人到公園散心檢3卡鑽石

美國阿肯色州開放公眾尋找鑽石的「鑽石坑州立公園」(Crater of Diamonds State Park)再有遊客掘到罕有鑽石。公園日前在社交平台貼文表示，一名來自賓夕凡尼亞州的婦人造訪該公園時發現一粒3卡白鑽，令最近因兒子和父親離世而深陷悲痛的她，因這段奇遇「帶來意想不到的光明時刻」。

綜合報道，47歲女事主Keshia Smith，於去年10年痛失愛子，惟上月再失去父親，接連痛失兩名摯愛令她陷入悲痛之中。Keshia希望藉著這次公園之旅為自己打氣，她與男友和哥哥於上月21日抵達公園，翌日，Keshia在一塊紀念1906年在阿肯色州發現第一粒鑽石的歷史標誌牌附近挖土期間，注意到鏟子上有閃閃發光的東西。她把那石子帶去清洗，才驚悉原來找到了一粒鑽石。Keshia把鑽石帶到發現中心，經工作人員鑑定，這顆閃閃發光的石頭是一粒 3.09卡的白色鑽石，並向她發出證明書。