南韓勞動部長親自調解 三星勞資下午恢復談判(更新)

【17:07更新】南韓各界對三星電子工會周四展開大罷工帶來的經濟損失，愈發擔憂。周三中午勞資談判破裂後，政府僱傭勞動部發布訊息表示，由勞動部長金榮訓親自參與調解，三星勞資雙方於南韓時間下午4時起在京畿地方僱傭勞動廳恢復談判。勞動部長金榮訓親自參與，盼在最後關頭促成勞資對話，並推動達成協議。對於三星可能全面罷工，青瓦台首席發言人姜由楨指出，「即使在最終期限之前，也希望考慮 到對南韓經濟可能帶來的影響，勞資雙方能夠努力到最後一刻，為達成協議盡最大努力。」

南韓三星電子本周進入第2輪勞資談判，在政府調解下經過數日磋商，政府周三(20日)中午宣布談判破裂，三星電子拒絕接受政府提出的調整方案，工會隨即宣布周四(21日)按計劃展開為期18日的大罷工。

三星電子工會表示，周二晚10時左右，工會已同意中央勞動委員會提出的調整方案，但資方表明拒絕。工會指出，中央勞動委員會晚上快將宣布談判破裂前，資方突然撤回拒絕立場，並要求更多時間，因此會議延長至周三。

工會指出，「資方只是反覆稱『仍未完成決策』，始終未明確表態，最終在中央勞動委員會的主持下，談判宣告結束」。工會強調，將按原定計劃在周四展開全面罷工，但「即使罷工期間，也不會停止為達成協議而努力」。

三星電子發聲明表示，工會要求對虧損事業部給予的龐大補償，金額是社會難以接受的，「談判到最後仍未能達成協議，是因為若原封不動接受工會過度要求，可能動搖公司經營的基本原則」。

三星電子強調，即使公司已接受大部分績效獎金規模和內容，工會仍堅持要求對虧損事業部也作出巨額補償，這違背「有成果才有獎勵」的公司基本經營原則，「若放棄這項原則，不僅對我們公司，也可能對其他企業及整體產業帶來負面影響」。