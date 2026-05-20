日本鹿兒島奄美5.9級地震 氣象廳：未來一周或發生同級地震 中央政府及鹿兒島縣成立應變小組因應(有片)

日本鹿兒島縣奄美地區周三(20日)上午5.9級地震，未有引發海嘯或造成嚴重災情。氣象廳表示，未來一周附近地區可能發生同等級別地震，呼籲民眾保持警戒，並防範地震可能引發山泥傾瀉或其他危險情況。日本政府以及鹿兒島縣已成立應變小組，持續監察地震情況。 氣象廳表示，地震發生於當地時間上午11時46分左右，震央位於沖繩本島近海，震源深度約50公里。鹿兒島縣與論町觀測到最大震度5強(日本地震級別，下同)，知名町觀測到震度5弱。與論町位於鹿兒島縣最南端離島與論島，人口約4882人。

此外，天城町以及和泊町觀測到震度4，鹿兒島縣及沖繩縣其他地區觀測到震度3至1不等。 氣象廳長官海飛田彩樹警告，在今次發生強烈震動的地區，未來一周可能發生5級或以上的地震，尤其是在未來兩三天內，發生大規模地震的可能性更大，居民應保持警戒。

日本首相高市早苗在社交平台X發文表示，目前未收到人員傷亡或住宅損毀報道，政府立即於首相官邸危機管理中心設置聯絡室，掌握災情並進行應對，呼籲地震地區居民持續注意地震活動。 去年7月，鹿兒島縣吐噶喇列島近海發生5.5級地震。NHK報道，地震調查委員會及氣象廳指出，鹿兒島縣沖永良部島附近過去也曾多次發生5級以上地震。2008年7月6.1級地震時，與論町曾觀測到震度5弱，有酒店部分牆壁損毀。2016年9月5.6級地震時，知名町曾觀測到震度5弱。