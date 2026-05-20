英雄犬退役！澳洲招募狗狗 接班救過百樹熊搜救犬「貝爾」(多圖/有片)

貝爾在2019年底至2020年初澳洲「黑色夏季」(Black Summer)山火期間大顯身手，在災區救出超過100隻樹熊。當時澳洲東岸大火延燒，數百萬公頃土地燒至焦黑，數千房屋燒毀，多座城市籠罩在有毒煙霧之中。

澳洲一個動物福利組織正在招募一隻有冒險精神的「英雄狗狗」，擔任全職樹熊搜救犬。獲選犬隻將接替服役10年、於今年3月榮休的全球知名樹熊搜救犬「貝爾」(Bear)。

國際動物福利基金會(IFAW)大洋洲計劃主管Josey Sharrad讚揚：「貝爾為樹熊偵測犬樹立了黃金標準。牠的地位難以取代，但現在也到了尋找接班狗狗的時候，延續牠守護樹熊的使命。」

IFAW表示，理想的候選狗狗是精力充沛、個性「近乎執著」的搜救犬，這些特質或許讓牠們較難被一般家庭收養，但非常適合投入樹熊搜救工作。其他重要條件包括愛玩、充滿自信、對其他動物性情溫和。