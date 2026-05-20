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國際
出版：2026-May-20 18:18
更新：2026-May-20 18:18

英雄犬退役！澳洲招募狗狗 接班救過百樹熊搜救犬「貝爾」(多圖/有片)

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澳洲樹熊搜救犬貝爾

國際知名的澳洲樹熊搜救犬貝爾。(互聯網)

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澳洲一個動物福利組織正在招募一隻有冒險精神的「英雄狗狗」，擔任全職樹熊搜救犬。獲選犬隻將接替服役10年、於今年3月榮休的全球知名樹熊搜救犬「貝爾」(Bear)。

貝爾在2019年底至2020年初澳洲「黑色夏季」(Black Summer)山火期間大顯身手，在災區救出超過100隻樹熊。當時澳洲東岸大火延燒，數百萬公頃土地燒至焦黑，數千房屋燒毀，多座城市籠罩在有毒煙霧之中。

貝爾性格開朗、樣子呆萌，今年帶著多項榮譽退役，包括「年度動物」(Animal of the Year)以及「澳洲年度狗隻獎」(Australian Dog of the Year)等。

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國際動物福利基金會(IFAW)大洋洲計劃主管Josey Sharrad讚揚：「貝爾為樹熊偵測犬樹立了黃金標準。牠的地位難以取代，但現在也到了尋找接班狗狗的時候，延續牠守護樹熊的使命。」

IFAW表示，理想的候選狗狗是精力充沛、個性「近乎執著」的搜救犬，這些特質或許讓牠們較難被一般家庭收養，但非常適合投入樹熊搜救工作。其他重要條件包括愛玩、充滿自信、對其他動物性情溫和。

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動保組織「保育創新」(Innovation for Conservation)負責人兼犬隻訓練員Russell Miller說：「招募搜救犬一舉兩得，不僅給了狗狗重生的機會，也能幫助澳洲具代表性的樹熊」。

根據IFAW招募公告，犬隻體型必須適中，「不能太小，否則難以在野外活動；也不能太大，以免必要時訓練員無法將牠抱起。」組織成員正在澳洲東部的陽光海岸舉辦面試活動，有興趣者也可傳影片，幫狗狗申請。

 

十大最易有分離焦慮症狗狗。（am730製圖） 十大最易有分離焦慮症狗狗。（am730製圖） 十大最易有分離焦慮症狗狗。（am730製圖） 十大最易有分離焦慮症狗狗。（am730製圖） 十大最易有分離焦慮症狗狗。（am730製圖） 十大最易有分離焦慮症狗狗。（am730製圖） 十大最易有分離焦慮症狗狗 十大最易有分離焦慮症狗狗。（am730製圖） 十大最易有分離焦���症狗狗。（am730製圖） 十大最易有分離焦慮症狗狗。（am730製圖） 十大最易有分離焦慮症狗狗。（am730製圖）

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