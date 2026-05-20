日大叔揮行山杖擊退母熊 研發鋁合金驅熊神器激似Chiikawa討伐棒爆紅(有片)

日本近年熊害嚴重，不少人聞熊色變，岩手縣59歲居民佐藤誠志3年前憑著一支木棍趕走野熊逃生，之後研發出「驅熊棒」協助民眾遇熊時自衛，意外的是，因其造型神似Chiikawa討伐棒而爆紅熱賣。 《讀賣新聞》報道，2023年9月，佐藤誠志在岩泉町早坂高原附近的山區採集野菇時，遭一隻帶崽母熊攻擊。情急之下，他拼命揮動用來做行山杖的1.6米長木棒，跟母熊搏鬥，雖被咬傷手腳，但幸保命，「要不是有那支木棍頂著，臉部早就遭熊攻擊」，甚至可能喪命，身上仍留著疤痕。

之後佐藤便研發專門用來擊退熊隻的「驅熊棒」，桿身採用輕巧且堅固的鋁合金製成，頂端設計成雙叉狀，有7款型號，長度115至170厘米。為了應付熊隻敏捷的動作，最輕款式僅約500克。研發過程中，他向獵人請教並修改設計。 佐藤與母熊搏鬥後，深刻體會到跟熊隻保持距離是非常重要，把防衛竅門寫入說明書，「要刺，不要打」，以免在高舉棒子時露出空位，而被熊隻瞬間拉近距離。此外，「刺中後要立刻縮回」，以免棒子被熊隻奪去。

佐藤原本在網上售賣野菜、菇類和寵物用品，自從去年春天將「驅熊棒」上架後，不停接到訂購和查詢電話，至今累計賣出超過800支，預計本月會突破1,000支。售價7,800至2.7萬日圓(約384至1,330港元)，客源包括山區居民、登山客、員工需在鄉郊工作的電力公司與測量公司等，連青森縣警局都採購。 這款驅熊工具之所以在網上爆紅，皆因有網民發現其外形酷似日本人氣角色Chiikawa的討伐棒，紛紛截圖留言笑說，「這根本就是Chiikawa的討伐棒吧」、「這是『大支版』的討伐棒啊！」、「連用途都一樣！」

面對日本熊害日益嚴重，佐藤呼籲民眾進入山區時應攜帶哨子、警報器等防熊裝備，並盡可能避免與熊隻正面相遇，「做好遇到熊隻的心理準備以及帶備工具防範，也必須的生存課」。