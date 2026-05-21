上海持刀傷人案｜日男回憶「人生最恐怖經歷」稱疑犯䟴腳解焦躁

上海市浦東新區一家日料理店內，5月19日發生男子持水果刀砍人事件，造成2名日本人、1名中國人受傷，日本傳媒訪問一名在場的日本人，他回憶稱「這是我出生以來最恐怖的經歷。」
《日本新聞網》（NNN）報道，這名日本男子表示，事發時他正與同事在餐廳包廂內用餐，突然聽見巨大聲響後，才察覺外面發生持刀事件，「犯人就停留在包廂門口前面，我們根本逃不出去，被困在裡面。」
由於疑犯一直在包廂附近徘徊，包廂內的客人只能死命頂住房門，防止對方闖入，他回憶，透過門縫只能看到疑犯雙腳，「他看起來非常焦躁，好像一直在䟴腳。」
認識傷者感震驚
之後警方趕到場將疑犯制伏，包廂內的人才得以離開現場，但他走出包廂時，眼前景象令他震驚，「被刺中的人坐倒在地上，壓著腹部，鮮血一直流。因為是認識的人，真的非常震驚。」他還提到，傷者當時似乎仍有意識，「還有點頭致意的感覺，看起來還清醒。」他續指疑犯被捕時，幾乎沒有反抗。
根據日本傳媒披露，這間日本料理店位於浦東新區世紀大道一棟商辦大樓3樓，疑犯為一名59歲楊姓男子，警方初步調查，楊姓男子在現場語言混亂、行為怪異，過去有精神疾病治療病史。
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