上海持刀傷人案｜日男回憶「人生最恐怖經歷」稱疑犯䟴腳解焦躁

這名親歷現場的日本男子，直呼這是「人生最恐怖」事件。（圖／翻攝NNN）

上海市浦東新區一家日料理店內，5月19日發生男子持水果刀砍人事件，造成2名日本人、1名中國人受傷，日本傳媒訪問一名在場的日本人，他回憶稱「這是我出生以來最恐怖的經歷。」

《日本新聞網》（NNN）報道，這名日本男子表示，事發時他正與同事在餐廳包廂內用餐，突然聽見巨大聲響後，才察覺外面發生持刀事件，「犯人就停留在包廂門口前面，我們根本逃不出去，被困在裡面。」

由於疑犯一直在包廂附近徘徊，包廂內的客人只能死命頂住房門，防止對方闖入，他回憶，透過門縫只能看到疑犯雙腳，「他看起來非常焦躁，好像一直在䟴腳。」