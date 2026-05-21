勞資談判一度破裂 勞動部長介入調解 三星工會暫緩罷工

南韓三星電子勞資雙方昨在政府斡旋下作新一輪談判，至中午一度宣布談判破裂，工會稱將按計劃今起發動為期18日的大罷工，料有4.8萬名僱員參與。其後勞動部長金榮訓親自參與調解，三星勞資雙方恢復談判，至昨晚工會宣布暫緩罷工計劃。
勞資雙方周一開始談判，周二會議從早上10時一直進行至周三凌晨0時30分，休息過後至昨晨10時復會。及至接近中午，政府中央勞動委員會一度宣布談判破裂。工會指勞方周二晚已同意調解方案，但資方拒絕，當局周二晚準備宣布談判破裂時，資方並要求更多時間，因此會議才延長至周三。資方解釋「若原封不動接受工會過度要求，可能動搖公司經營的基本原則」，強調即使公司接受大部分績效獎金規模和內容，工會仍堅持要求對虧損部門也作巨額補償，有違「有成果才有獎勵」原則。
此輪勞資糾紛在於工會指公司業績好，但員工花紅大幅落後競爭對手SK海力士，指SK海力士以營業利潤10%作績效獎金，三星則根據各部門超出年初設定目標的「超額利潤」的20%作分配，且獎金不會多於年薪五成；要求三星以營業利潤15%作績效獎金來源，並廢除年薪五成獎金上限。據報在當局斡旋下，資方同意取消分紅只能達年薪一半的規定，但如何在無盈利部門之間分配獎金，以及是否把協議內容作明文規定等存分歧。在談判「加時」後，工會昨深夜發公告稱罷工將暫緩，直至另行通知。全體成員將於明起至27日就薪資協議臨時方案投票。
經濟損失恐達5200億
較早時，青瓦台發言人指冀雙方考慮到對南韓經濟的影響，為達成協議盡最大努力。南韓國務總理金民錫早前稱，三星電子半導體廠停工一天，料造成達1萬億韓圜(約52億港元)的直接損失，半導體生產線若暫時停運，便會導致數個月無法運作。外界擔心罷工若導致原材料報廢，經濟損失恐擴大至100萬億韓圜(約5,204億港元)。三星電子佔南韓出口22.8%，貢獻國內股市市值26%，員工逾12萬人，並與1,700家供應商合作。