勞資談判一度破裂 勞動部長介入調解 三星工會暫緩罷工

南韓三星電子勞資雙方昨在政府斡旋下作新一輪談判，至中午一度宣布談判破裂，工會稱將按計劃今起發動為期18日的大罷工，料有4.8萬名僱員參與。其後勞動部長金榮訓親自參與調解，三星勞資雙方恢復談判，至昨晚工會宣布暫緩罷工計劃。

勞資雙方周一開始談判，周二會議從早上10時一直進行至周三凌晨0時30分，休息過後至昨晨10時復會。及至接近中午，政府中央勞動委員會一度宣布談判破裂。工會指勞方周二晚已同意調解方案，但資方拒絕，當局周二晚準備宣布談判破裂時，資方並要求更多時間，因此會議才延長至周三。資方解釋「若原封不動接受工會過度要求，可能動搖公司經營的基本原則」，強調即使公司接受大部分績效獎金規模和內容，工會仍堅持要求對虧損部門也作巨額補償，有違「有成果才有獎勵」原則。