人工蛋成功孵出雞仔　科技公司：盼2030年復活恐鳥(有片)

美國德克薩斯州生物技術公司「Colossal Biosciences」，致力復活已滅絕的物種，包括袋狼、渡渡鳥、長毛象等，在去年更宣稱「復活」史前物種恐狼，引發科學界與全球關注。近日Colossal Biosciences又宣布，成功透過「人工蛋」(artificial egg)孵化雞仔，認為這項科技突破有助於復活已滅絕鳥類。

綜合報道，目前科技若想復育恐狼、長毛象等哺乳動物，尚可透過基因相近的現代動物作為代孕母體。然而已滅絕的大型鳥類，卻沒有現代鳥類能容納並孵化巨大鳥蛋，以「恐鳥」(Dinornithidae)為例，牠的身高可達約4米、重達500磅，蛋的體積甚至比現存世上第二大鳥類鴯鶓的蛋大上8倍。Colossal Biosciences介紹研究團隊使用3D列印技術，以鈦金屬打造出高度仿真的人工蛋，有26隻小雞胚胎透過人工蛋成功孵化，牠們身體非常健康，將會安排牠們入住公司鳥類研究設施自然成長。